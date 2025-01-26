سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26 يناير 2025 في مصر: انخفاض طفيف في البنوك

الاقتصاد
الريال السعودي
الريال السعودي

بدأت أسعار الريال السعودي اليوم الأحد 26 يناير 2025 بتراجع طفيف في البنوك المصرية، حيث سجل الريال انخفاضًا في البنك الأهلي بقيمة قرش واحد مقارنة بالتحديث السابق. 

رغم هذا الانخفاض، لا يزال سعر الريال السعودي عند مستويات مستقرة في أغلب البنوك، ومع بداية موسم العمرة، يواصل المسافرون متابعة تغيرات سعر الريال.

أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم

البنك الأهلي المصري:

  • سعر الشراء: 13.34 جنيه
  • سعر البيع: 13.41 جنيه
    سجل الريال السعودي في البنك الأهلي تراجعًا طفيفًا اليوم بمقدار قرش واحد مقارنة باليوم السابق، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق المحلي رغم التراجع.

البنك التجاري الدولي (CIB):

  • سعر الشراء: 13.37 جنيه
  • سعر البيع: 13.42 جنيه

بنك مصر:

  • سعر الشراء: 13.34 جنيه
  • سعر البيع: 13.42 جنيه

بنك القاهرة:

  • سعر الشراء: 13.35 جنيه
  • سعر البيع: 13.42 جنيه

بنك البركة:

  • سعر الشراء: 13.32 جنيه
  • سعر البيع: 13.42 جنيه

بنك قناة السويس:

  • سعر الشراء: 13.35 جنيه
  • سعر البيع: 13.44 جنيه

بنك سايب:

  • سعر الشراء: 13.20 جنيه
  • سعر البيع: 13.43 جنيه

المصرف المتحد:

  • سعر الشراء: 13.95 جنيه
  • سعر البيع: 13.42 جنيه

مواسم العمرة وتأثيرها على أسعار الريال السعودي

مع بداية موسم العمرة، يشهد سعر الريال السعودي اهتمامًا متزايدًا من قبل المسافرين الذين يزورون المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

رغم التراجع الطفيف في الأسعار، إلا أن الريال السعودي لا يزال يحافظ على استقراره النسبي مقارنة بأسعار العملات الأخرى.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وفقًا لآخر تحديثات، يُسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو:

  • 13.38 جنيه للشراء
  • 13.42 جنيه للبيع
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