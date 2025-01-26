استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 26 يناير 2025 في مصر بعد الزيادة الأخيرة في عيار 21

الاقتصاد
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الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 26 يناير 2025 استقرارًا ملحوظًا في محلات الصاغة المصرية بعد الزيادة التي طرأت على سعر الذهب عيار 21 أمس، حيث ارتفع بنحو 60 جنيهًا. 

أما على الصعيد العالمي، فلم يشهد المعدن الأصفر أي تغيرات جديدة بعد الزيادة الأخيرة في أونصة الذهب التي سجلت ارتفاعًا قدره 22 دولارًا في البورصات العالمية، وفقًا لتحديثات شعبة الذهب المصرية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

  • سعر الذهب عيار 24: سجل اليوم 4388 جنيهًا للجرام، دون أي تغييرات جديدة بعد الزيادة التي شهدها يوم أمس.
  • سعر الذهب عيار 21: ثبت عند 3840 جنيهًا للجرام، بينما وصل مع المصنعية إلى 3940 جنيهًا.
  • سعر الذهب عيار 18: سجل 3291 جنيهًا للجرام، مع استمرار استقرار الأسعار.
  • سعر الجنيه الذهب: سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم 30720 جنيهًا، دون تغييرات بعد الزيادة التي سجلها أمس.

أسعار الذهب عالميًا

أما على الصعيد العالمي، فقد بقيت أونصة الذهب مستقرة عند 2770 دولارًا، مع استمرار ثبات الأسعار العالمية عقب الارتفاع الأخير في البورصات.

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