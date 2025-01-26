تفاصيل الزيارة المفاجئة لرئيس مركز أبوتيج لمشروع العبارات النهرية بالمركز





صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الاحد بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن الديب رئيس المركز قامت بزيارة مفاجئة لمتابعة سير العمل بموقع مرسى العبارة النهرية التابعة للمحافظة والذي يربط بين شرق وغرب نهر النيل بمركزي أبوتيج وساحل سليم والاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات بشكل لائق والتأكيد على تعظيم الإيرادات والتحصيل من المراسي وفقًا للتعريفة الجديدة الخاصة بالمشروع

مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بإستمرار المتابعة للقطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين بالمراكز والأحياء لتكون بشكل لائق مشيرًا إلى العمل على تنمية الموارد وتعظيم الإيرادات الخاصة بمشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة بضبط الأداء وإعلاء المصلحة العامة.