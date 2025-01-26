وظائف النقل البري الجديد 2025: فرص عمل للسائقين في العاصمة الإدارية مع مرتبات مجزية

أخبار مصر
بوابة الفجر

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، تحت رئاسة أشرف الدوكار، عن فتح باب التعيين في وظائف جديدة للسائقين الحاملين لرخص قيادة مهنية درجة ثانية وثالثة خاصة. 

تأتي هذه الوظائف ضمن التعاون بين النقابة وشركة أكتا للنقل الجماعي التابعة لوزارة النقل، للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة على سيارات العاصمة (سائق تاكسي).

تأتي فرص العمل في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بهدف تعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات وتوفير فرص عمل للمواطنين، مما يساعد في تقليل نسب البطالة وتحسين مستوى المعيشة.

شروط التقديم لوظائف النقل البري الجديد 2025

للتقديم على الوظائف، يجب أن يتوفر في المتقدمين بعض الشروط المهمة، وهي:

  • أصل المؤهل الدراسي أو مستخرج منه.
  • مستخرج رسمي حديث من شهادة الميلاد.
  • أصل شهادة الخدمة العسكرية أو مستخرج رسمي منها.
  • رخصة قيادة درجة ثانية سارية لا تقل مدتها عن عام.
  • رخصة قيادة درجة ثالثة خاصة سارية لا تقل مدتها عن عام.

الأوراق المطلوبة للتقديم

فيما يلي الأوراق التي يجب على المتقدمين تقديمها:

  • كعب عمل.
  • برنت تأمينات.
  • اجتياز اختبارات القيادة.
  • نموذج 111 كشف طبي.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي.
  • 6 صور شخصية مقاس 4×6.
  • فيش جنائي باسم شركة أكتا للنقل.
  • شهادة خبرة في نفس المجال المطلوب.

مرتبات وظائف النقل البري 2025

أكدت النقابة أن المقبولين في الوظائف سيحصلون على مرتبات مجزية، تبدأ من 6000 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى حوافز تصل إلى 4000 جنيه دون حد أقصى.

كما أن الشركة ستتحمل قيمة الضرائب والتأمينات، بما في ذلك التأمين الاجتماعي والتأمين الطبي، وسيتم أيضًا توفير أماكن للمغتربين للإقامة، بالإضافة إلى زي مخصص للقيادة.

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