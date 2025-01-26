مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-01-2025 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يبحث محبي الكرة العالمية بكل مكان وبالتحديد الإسبانية عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-01-2025 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم

رايو فاليكانو ضد جيرونا 3:00

ريال سوسيداد ضد خيتافي 5:15

اتلتيك بيلباو ضد ليجانيس 7:30

برشلونة ضد فالنسيا 10:00

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

عاجل- ترامب يقترح تهجير أهل غزة إلى مصر والأردن (تفاصيل)

اتحاد السلة يعلن إقامة المهرجان الشتوي للميني باسكت لأول مرة في كفر الشيخ

وزير الشباب والرياضة يتفقد حمام السباحة بمركز التنمية الشبابية بالأسمرات

نجم نابولي: أردنا الفوز وقد فعلنا ذلك ونحن سعداء للغاية

موراي يستهدف تحسين قدراته التدريبية

مصلحة الضرائب المصرية توفر أكواد التفعيل للتسجيل على منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات

اتفاق تحت 17 عامًا ينتصر على الاتحاد بثنائية في دوري السعودي للناشئين