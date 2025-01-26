يبحث محبي الكرة العالمية بكل مكان وبالتحديد الإسبانية عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-01-2025 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم

رايو فاليكانو ضد جيرونا 3:00

ريال سوسيداد ضد خيتافي 5:15

اتلتيك بيلباو ضد ليجانيس 7:30

برشلونة ضد فالنسيا 10:00

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.