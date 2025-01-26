مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-01-2025 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها
يبحث محبي الكرة العالمية بكل مكان وبالتحديد الإسبانية عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-01-2025 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات اليوم
رايو فاليكانو ضد جيرونا 3:00
ريال سوسيداد ضد خيتافي 5:15
اتلتيك بيلباو ضد ليجانيس 7:30
برشلونة ضد فالنسيا 10:00
القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.