استقرار سعر الذهب اليوم الأحد 26 يناير 2025 محليًا وعالميًا

الاقتصاد
الذهب
الذهب

سجل سعر الذهب اليوم الأحد 26 يناير 2025، استقرارًا بعد الزيادة التي شهدها يوم أمس، حيث ثبت سعر الذهب عيار 21 بعد ارتفاعه بنحو 60 جنيهًا للجرام في اليوم السابق. 

كما شهد سعر الذهب العالمي استقرارًا عند مستويات مرتفعة، ليواصل الذهب أداءه القوي في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24:
سجل 4388.57 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21:
سجل 3840 جنيهًا للجرام، بينما وصل سعره مع المصنعية إلى 3940 جنيهًا للجرام، وفقًا لآخر التحديثات.

سعر الذهب عيار 18:
سجل 3291.43 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب:
سجل 30720 جنيهًا للجنيه الذهب، الذي يعادل وزن 8 جرامات من الذهب عيار 21.

سعر الذهب عالميًا

  • سعر الذهب العالمي:
    سجل 2770 دولارًا للأونصة في البورصة العالمية، مشيرًا إلى استقرار الذهب عند هذا المستوى.

يتوقع أن تستمر أسعار الذهب في التذبذب على مدار الأيام القادمة، مما يتطلب من المستثمرين والمتابعين متابعة الأسعار بشكل مستمر.

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