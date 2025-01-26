رفع 180 طن من المخلفات بمركز القوصية فى أسيوط

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الأحد بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز نفذت حملة نظافة بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات حفاظًا علي نظافة البيئة حيث تم رفع 180 طن من المخلفات بقرية التتالية بنطاق مركز القوصية فضلًا عن تسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين بإشراف منتصر نبيل هريدي رئيس الوحدة المحلية للمنشأة الكبرى حيث تم نقل تلك المخلفات إلى الأماكن المخصصة لها بعيدًا عن الكتلة السكانية

مشيدًا بتضافر الجهود لأعمال تسوية وتمهيد الطرق والشوارع بقرية التتالية التابعة لمركز القوصية بالجهود الذاتية من جمعية الصلاح لتنمية المجتمع بقرية التتالية وباستخدام معدات وسيارات الحملة الميكانيكية للمركز كلوادر، وجليدر، حاويات، قلابات، سيارات الكنس الآلي

مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على نظافة البيئة والعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها وبشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة ووفقًا للإمكانات المتاحة.