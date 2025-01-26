عون يطالب اللبنانيين بالثقة بالجيش وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية

دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون، الأحد، سكان جنوب لبنان إلى "ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة" بعد مقتل ثلاثة لبنانيين وإصابة 32 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتهم العودة إلى بلداتهم.

جاء ذلك في وقت لا تزال فيه القوات الإسرائيلية موجودة في بعض المناطق رغم انقضاء المهلة المحددة لانسحابها وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي بيان له، أكد عون أن "سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للتفاوض"، مشيرًا إلى أنه يتابع هذا الملف على أعلى المستويات لضمان حقوق المواطنين وكرامتهم. وأكد عون أن اليوم هو "يوم انتصار للبنان والشعب اللبناني"، في إشارة إلى انتهاء المهلة المحددة لانسحاب الجيش الإسرائيلي، الذي ما زال متمسكًا ببعض المواقع.

وأعرب عن دعمه الكامل للجيش اللبناني قائلًا: "الجيش اللبناني معكم دائمًا، حيثما تكونون يكون، وهو ملتزم بحمايتكم وصون أمنكم".

كما أكد ضرورة "ضبط النفس" في هذه الفترة الحرجة، وطالب اللبنانيين بالثقة في قواتهم المسلحة لضمان عودتهم الآمنة إلى بلداتهم.

ويأتي هذا التطور في وقت انتهت فيه المهلة المحددة للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب صباح الأحد، وسط تأكيدات الجيش اللبناني أن إسرائيل تواصل التواجد في المناطق الحدودية في خرق للاتفاق.

من جهة أخرى، حذر الجيش اللبناني المواطنين من التوجه إلى المناطق الحدودية بسبب مخاطر الألغام وأجسام مشبوهة من مخلفات الجيش الإسرائيلي.