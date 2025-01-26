A40 متسابقًا من 33 دولة.. انطلاق فاعليات مسابقة بورسعيد الدولية الجمعة القادمة بحضور الوزراء وكبار رجال الدولة

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40 متسابقًا من 33
40 متسابقًا من 33 دولة.. انطلاق فاعليات مسابقة بورسعيد الدول

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني عن انطلاق فاعليات المسابقة الدولية، يوم الجمعة القادم الموافق 31 يناير 2025، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ودعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبإشراف الإعلامي عادل مصيلحي، المشرف العام والمدير التنفيذي للمسابقة.

 

وأوضح الإعلامي عادل مصيلحي أن المسابقة هذا العام ستشهد مشاركة 40 متسابقًا من 33 دولة، مشيرًا إلى أن الفاعليات ستبدأ بصلاة الجمعة في مسجد السلام، بحضور كلٍ من وزير الأوقاف، ووزير الشباب والرياضة، ومفتي الجمهورية، وممثل لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ورئيسي اللجنة الدينية بمجلس النواب ومجلس الشيوخ.

 

كما أعلن مصيلحي عن تنظيم مسيرة لحفظة القرآن الكريم، تنطلق من مسجد السلام وصولًا إلى ساحة مصر، ويتخللها إنشاد ديني احتفاءً بهذه المناسبة.

 

ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح الرسمي في المركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، في تمام الساعة 3:30 عصرًا، وسيتم بثه على الهواء مباشرة عبر شاشة التلفزيون المصري، أما اختبارات المتسابقين فستُجرى يومي السبت والأحد، على أن يُختتم الحدث يوم الاثنين بحفل ختامي يُعلن خلاله عن أسماء الفائزين ويتم توزيع الجوائز.

 

وأكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، في تصريحاته، أن هذه المسابقة تُعد إضافة نوعية لمسيرة المحافظة في دعم الثقافة الدينية، مشددًا على أهمية الحدث في إبراز دور مصر الرائد في رعاية وحفظ القرآن الكريم.

 

ومن جانبه، صرح الإعلامي عادل مصيلحي أن المسابقة تأتي في نسختها الدولية الثامنة، وتحمل هذا العام اسم القارئ الكبير الشيخ محمد صديق المنشاوي، رحمه الله، تقديرًا لعطاءاته البارزة في مجال تلاوة القرآن الكريم.

 

يُذكر أن المسابقة حققت في نسخها السابقة نجاحات كبيرة، وأسهمت في دعم التلاوة والابتهال الديني على مستوى عالمي، ما يعكس التزام الدولة المصرية بترسيخ القيم الروحية وتعزيز الروابط الثقافية بين شعوب العالم.

الافتتاح الرسمي التلفزيون المصري الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشباب والرياضة

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