محافظ أسيوط: تطوير وتجميل موقف المعلمين بحي غرب



صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن الوحدة المحلية لحى غرب أسيوط بقيادة ممدوح جبر رئيس الحى قامت بتطوير وتجميل بموقف المعلمين بحي غرب أسيوط وحيث تم دهان البلدورات ونيو جيرسي على طول طريق فضلًا عن أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وغسيل الأرصفة تنفيذًا لخطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية لخلق بيئة جمالية لإعادة الواجهة الحضارية المميزة لمحافظة أسيوط

مشيرًا إلى العمل على النهوض بمختلف المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية والمواقف لخلق بيئة جمالية لإعادة الواجهة الحضارية المميزة لمحافظة أسيوط.