وكيل صحة الدقهلية يشهد اطلاق النسخة الثانية من مؤتمر الصدر

شهد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فعاليات إطلاق النسخة الثانية من المؤتمر السنوى للصدر والذى حمل هذ العام عنوان " الجديد فى أمراض الصدر"

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتورة سماح فتحى مدير إدارة الأمراض الصدرية وبإشراف الدكتور محمد السعيد مدير مستشفى الصدر وبمشاركة لفيف من أطباء، وأساتذة أمراض الصدر.

وأكد وكيل الوزارة خلال كلمته على أهمية رفع كفاءة مقدمي الخدمات الطبية والعلاجية ومواكبة التطورات العلمية الحديثة من خلال التعليم الطبى المستمر، مشيرًا إلى أن الملتقيات العلمية والدورات التدريبية واحدة من أهم وسائل تطوير مهارات الأطباء.

كما ثمن "مدكور" تنوع الموضوعات فى مؤتمر هذا العام مشيرًا إلى ضرورة اتباع إستراتيجية التنسيق، والتكامل بين التخصصات، والعلوم الطبية المختلفة؛ لتحقيق الارتباط بينها؛ حتى تشكل- بمجموعها- نسيجًا متكاملًا.

تضمنت فعاليات المؤتمر العلمي، عرض سيناريوهات عدة منها لقاح الهربس: ماذا يجب أن تعرف؟ وأمراض الرئة أثناء الحمل والجراحة الصدرية التنظيرية بالإضافة إلى المواضيع المشتركة بين الرئة والكلى ومخاطر السجائر الإلكترونية

كما اشتمل على جلسات نقاشية حول دور المنظار الشعبي في تشخيص وعلاج الدرن وحالات ضيق التنفس في الطوارئ علاوة على العلاج بالسوائل في وحدة العناية المركزة التنفسية: سلاح ذو حدين

وقام وكيل الوزارة فى ختام المؤتمر بتقديم دورع للمشاركين تقديرًا لجهودهم وبدوره قدم مدير مستشفى الصدر درعًا تذكاريًا لوكيل الوزارة ا تكريما لجهوده ودعمه العائل للمنظومة الصحية



صحة الدقهلية

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