تشكيل ميلان لمواجهة بارما في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
ميلان
ميلان

أعلن ميلان عن تشكيلته لمواجهة بارما في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

تشكيل ميلان لمواجهة بارما في الدوري الإيطالي 

خسر ميلان من يوفنتوس بثنائية نظيفة في الجولة الماضية من الكالتشيو بينما تعادل بارما مع فينيسيا بهدف لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل ميلان المركز الثامن برصيد 31 نقطة في جدول الدوري الإيطالي بينما يحتل بارما المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة.

ومن المقرر أن يخوض ميلان المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: ماينان.
خط الدفاع: كالابريا، بافالوفيتش، جابيا، ثيو هيرنانديز.
خط الوسط: يوسف فوفانا، ريندرز، يونس موسى.
خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، رافائيل لياو، ألفارو موراتا.

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