إستوديانتس يضرب بقوة في افتتاح مشواره بالدوري الأرجنتيني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

افتتح إستوديانتس لابلاتا مشواره في الموسم الجديد من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم بانتصار مقنع على ضيفه يونيون سانتا في 3 /1 فجر اليوم الأحد بالمرحلة الأولى.

إستوديانتس يضرب بقوة في افتتاح مشواره بالدوري الأرجنتيني

وفي مباريات أخرى فاز انيستتوتو على خيمناسيا لابلاتا 3 /صفر وسان لورينزو على تاليريس كوردوبا 1 /صفر وتعادل بلاتينسي مع ريفر بليت 1 /1.

وعلى استاد جورج لويس هيرسشي، حسم إستوديانتس الفوز في الشوط الأول بتسجيله أهدافه الثلاثة بواسطة تياجو بالاسيوس في الدقيقة الثامنة وخواكين توبيو بورجوس في الدقيقة 11 وسانتياجو أسكاسيبار في الدقيقة 21 ثم رد يونيون سانتا  بهدف في الدقيقة 80 عن طريق ليونيل فيردي.

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وعلى ملعب فيسنتي لوبيز، تقدم بلاتينسي بهدف عن طريق اجناسيو فاسكويز في الدقيقة 12 لكن ماتياس روخاس خطف هدف التعادل لريفر بليت قبل ثلاث دقائق من النهاية.

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