محافظ أسيوط: تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات والشوارع الضيقة بمركز البداري

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جانب من الأعمال
جانب من الأعمال

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الأحد على إستكمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الحارات والشوارع الضيقة بمركز ومدينة البداري والتي يصعب رصفها ودخول معدات الرصف لها لافتًا إلى العمل على رفع كفاءة الشوارع والميادين وإضفاء شكلًا جماليًا وحضاريًا والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفقًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز قامت بحملة لإزالة الإشغالات لرفع كافة المعوقات والمخلفات وتمهيد الطريق وتسويه الشوارع بالجليدر وباستخدام معدات الوحدة المحلية للمركز تمهيدًا لتركيب بلاط الإنترلوك بالحارات الضيقة بمدينة البداري وذلك بإشراف نواب رئيس المركز لتسهيل وتيسير الحركة المرورية والنقل والانتقال للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم على أن يتم إستكمال باقي الشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 6 أمتار، ويصعب رصفها للتطوير والتمهيد وفقًا للخطة الموضوعة.

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