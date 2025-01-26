نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2025 بالإسم ورقم الجلوس الترم الأول

انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا يوم الخميس الموافق 23 يناير الماضي، حيث اختتمت بامتحان مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية. ومن المقرر أن تبدأ أعمال التصحيح ورصد الدرجات في محافظة المنيا بعد نهاية الامتحانات بيوم واحد وتستمر لمدة تقارب الأسبوع. ويترقب الأهالي والطلاب إعلان نتيجة الترم الأول للصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا قريبًا.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2025



ننتظر معكم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا خلال الأيام المقبلة ليتم إعلان النتيجة رسميًا بعد اعتمادها من السيد المحافظ اللواء عماد كدواني. جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا هذا العام بلغ 116،936 طالبًا وطالبة، موزعين على 493 لجنة امتحانية تشمل الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الترم الأول 2025



من المتوقع ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا خلال الأيام المقبلة. ووفقًا لتصريحات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ستُعلن النتيجة في الفترة ما بين 7 إلى 15 يومًا من انتهاء الامتحانات، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا



يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها رسميًا من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي المعتمد لعرض النتيجة.

اختيار طريقة البحث المناسبة (برقم الجلوس أو اسم الطالب أو اسم المدرسة أو الإدارة التعليمية).

إدخال البيانات المطلوبة (مثل رقم الجلوس).

الضغط على زر البحث لعرض النتيجة.