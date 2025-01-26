تفاصيل إنهاء عاطل حياته بالقفز من أعلي سور السكة الحديد بأوسيم

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تباشر النيابة العامة، التحقيق في إنهاء مدمن حياته بالقفز من أعلي السور الخرساني الخاص بشريط السكة الحديد هربًا من جحيم الإدمان في أوسيم.

مدمن ينهي حياته
 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور علي جثة أحد الأشخاص بشريط السكة الحديد بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وتحديد هوية المتوفي وبإستدعاء أسرته أفادوا بأنه مدمن تعاطي المواد المخدرة وقام والده مؤخرًا بطرده من المنزل، وتخلص من حياته بالقفز من أعلي السور الخرساني الخاص بشريط السكة الحديد هربًا من جحيم الإدمان ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت صرف النيابة العامة.

الأجهزة الأمنية الاجهزة الامن أحد الأشخاص العثور على جثة السكة الحدي بمديرية أمن الجيزة تباشر النيابة العامة

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