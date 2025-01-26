محافظ الدقهلية في بلقاس: أبدى إستياءه من مستوى النظافة ويوجه بالتوسع في صرف الاسمدة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم مركز بلقاس للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأكد أنه لن يسمح بالتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات الخدمية بجميع المراكز والمدن والأحياء.

وتفقد محافظ الدقهلية قرى الوحدة المحلية بالستاموني بمركز بلقاس، وأبدى استياءه من مستوى النظافة بالوحدة واعطى مهلة أسبوع لرئيس الوحدة المحلية لتحسين مستوى النظافة والخدمات العامة بالوحدة، مؤكدا أنه لا تهاون في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة النظافة والحفاظ على البيئة، وأكد على رئيس المركز بالمتابعة اليومية لمستوى الخدمات ورفع مستوى النظافة بنطاق المركز.

وتفقد محافظ الدقهلية الجمعية الزراعية بالستاموني بمركز بلقاس، واستمع إلى المواطنين المترددين على الجمعية لصرف حصص الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وكلف مدير مديرية الزراعة لبحث إمكانية انشاء مكتب ثاني للجمعية الزراعية لتسريع صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، لمنع تكدس المواطنين وتسهيل حركة صرف حصص الكيماويات والأسمدة.

وأمر محافظ الدقهلية على الفور بتوفير ماكينة ثانية لصرف الأسمدة وزيادة كميات الأسمدة بالجمعية 1000 شيكارة وتم توفيرهما قبل مغادرته الجمعية، وكلف مدير مديرية الزراعة برفع كفاءة منظومة الصرف وتوفير أكثر من ماكينة للصرف وزيادة سرعة الانترنت لسرعة أداء منظومة صرف الأسمدة حيث يوجد 7000 فدان بزمام الجمعية.

والتقى محافظ الدقهلية بالمواطنين واستمع إليهم ووعد بتلبية مطالبهم، ووجه بدراسة إمكانية توفير نقطة إسعاف ومطافي بالوحدة المحلية بالستاموني.

محافظ الدقهلية في بلقاس

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