استغل كلوب أمريكا تعثر تيجريس أونال وقاسمه صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم.

كلوب أمريكا يستغل تعثر تيجريس أونال ويقاسمه صدارة الدوري المكسيكي

واكتسح كلوب أمريكا مضيفه سانتوس لاجونا 4 /1 في الوقت الذي تعادل فيه تيجريس أونال مع مضيفه تشيفاس 1 /1 فجر اليوم الأحد بالمرحلة الثالثة.

وفي باقي المباريات فاز باتشوكا على مضيفه مونتيري 3 /2 وليون على ضيفه خواريز 1 /صفر وتعادل كروز أزول مع بويبلا 1/ 1.

وتصدر كلوب أمريكا جدول الترتيب برصيد سبع نقاط من انتصارين وتعادل وحيد، متفوقا بفارق الأهداف على تيجريس أونال.

وعلى ملعب كورونا، أنهى كلوب أمريكا شوط المباراة الأول متقدما بهدفين حملا توقيع فيكتور دافيلا في الدقيقة 36 وإريك سانشيز في الدقيقة 45 ثم تقمص أليخاندرو زينديجاس دور البطولة بتسجيله الهدفين الثالث والرابع في الشوط الثاني في الدقيقتين 62 و69، قبل أن يسجل أنطوني لوزانو الهدف الوحيد لسانتوس لاجونا في الثواني الأخيرة من ضربة جزاء.

وعلى ملعب أكرون، تقدم تيون ويلكي بهدف لتشيفاس في الدقيقة الخامسة ثم تعادل خوان برونيتا لتيجريس أونال في الدقيقة 45.