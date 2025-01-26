اعترافات ممرض قام بتصوير زميلته أثناء تغيير ملابسها في كرداسة

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع عامل صور زميلته خلسة أثناء تبديل ملابسها داخل حمام مستوصف طبي محل عملها بمنطقة كرداسة.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم (ممرض) بارتكابه للواقعة، قائلا، انتظرت إنهاء ساعات عملها، وأثناء دخولها للحمام لتبديل ملابسها، قمت بتصويرها

صورها خلسة

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من عاملة بمستوصف طبي تتهم زميلتها بتصويرها خلسة أثناء تبديل ملابسها داخل الحمام بمحل عملها، وقيامه بإرسال الفيديوهات لها وابتزازها لإقامة علاقة غير شرعية معه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الإجراءات القانونية النيابة العامة الإجراءات النيابة العام تباشر النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة تقنين الإجراءات ضباط مباحث علاقة غير شرعية داخل الحمام مباحث مركز شرطة كرداسة مباحث مركز شرطة

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