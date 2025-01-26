الفيوم تستعد لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

محافظات
بوابة الفجر

تتواصل الاستعدادات على قدم وساق لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الفيوم، حيث انطلقت أعمال تصحيح كراسات الإجابة صباح اليوم الأحد داخل الكنترول المركزي، بعد انتهاء الامتحانات يوم الخميس الماضي. 

ومن المتوقع أن تُعلن النتيجة قبل انتهاء إجازة نصف العام وبدء الفصل الدراسي الثاني.

txt

وكيل تعليم الفيوم يستبعد معلمين ويحيل آخرين للتحقيق خلال امتحانات الشهادة الإعدادية

txt

وكيل تعليم الفيوم يتابع تسليم أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية من المطبعة السرية


صرح الدكتور أحمد سالم، مسؤول العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، أن أعمال التصحيح بدأت صباح اليوم في جميع المواد بشكل متزامن داخل الكنترول المركزي. 

وأوضح أن التصحيح يجري تحت إشراف مباشر من الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، لضمان الشفافية والحرص على إعطاء كل طالب حقه.

موعد الإعلان عن النتيجة وأوائل الطلاب
من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع الكشف أسماء أوائل الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول. وسيتم إتاحة النتيجة إلكترونيًا عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالفيوم، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

كيفية الحصول على النتيجة برقم الجلوس
سيتمكن الطلاب من الحصول على نتيجتهم عبر الخطوات التالية:

  1. زيارة البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالفيوم.
  2. الضغط على خيار "نتيجة الشهادة الإعدادية".
  3. اختيار الفصل الدراسي.
  4. إدخال رقم الجلوس والتأكد من صحته.
  5. الضغط على زر "بحث" لعرض النتيجة.

عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات
بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة الفيوم نحو 75،804 طالبًا وطالبة، موزعين على 270 لجنة امتحانية في جميع أنحاء المحافظة.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال شهر فبراير المقبل، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة واعتمادها رسميًا.

أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية إجازة نصف العام أحمد سالم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الدكتور خالد خلف قبيصي الفيوم امتحانات الشهادة الإعدادية مديرية التربية والتعليم بالفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 نتيجة الشهاده الاعدادية وزارة التربية والتعليم بالفيوم

مواد متعلقة

إصابة 5 أشخاص بحالة تسمم فى الفيوم

توجيهات محافظ الفيوم لتعزيز تنمية بحيرة قارون

أوقاف الفيوم تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد ناصر الكبير

الهيئات الشبابية والرياضية بالفيوم تحتفل بعيد الشرطة ضمن مبادرة "شكرًا شرطة"

محافظة الفيوم تطلق حملة قومية لتحصين الماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

محافظ الفيوم ومدير الأمن يضعون إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة في احتفالية عيد الشرطة الـ73

وفاة سائق توك توك إثر غيبوبة على الطريق الدائري بالفيوم

محافظ الفيوم يصدر قرارات حاسمة لتسريع ملفات التصالح والتقنين
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

محافظ أسيوط: تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات والشوارع الضيقة بمركز البداري

بالصور..وفد من «تطوير التعليم بالوزراء» يزور اليابان لبحث التعاون التعليمي في نظام«كوزن»

التضامن الاجتماعي تنظم يومًا ترفيهيًا لأطفال دور الرعاية بقرية كيدزينيا

تخريج 100 متعافٍ من الإدمان بمركز العزيمة بدمياط ضمن مبادرة "حياة كريمة"

انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن مدينة صدفا فى أسيوط

عاجل- ترامب يقترح تهجير أهل غزة إلى مصر والأردن (تفاصيل)

تحضيرات الاتفاق تعود قبل مواجهة الوحدة في دوري روشن السعودي