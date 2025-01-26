الفيوم تستعد لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

تتواصل الاستعدادات على قدم وساق لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الفيوم، حيث انطلقت أعمال تصحيح كراسات الإجابة صباح اليوم الأحد داخل الكنترول المركزي، بعد انتهاء الامتحانات يوم الخميس الماضي.

ومن المتوقع أن تُعلن النتيجة قبل انتهاء إجازة نصف العام وبدء الفصل الدراسي الثاني.



صرح الدكتور أحمد سالم، مسؤول العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، أن أعمال التصحيح بدأت صباح اليوم في جميع المواد بشكل متزامن داخل الكنترول المركزي.

وأوضح أن التصحيح يجري تحت إشراف مباشر من الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، لضمان الشفافية والحرص على إعطاء كل طالب حقه.

موعد الإعلان عن النتيجة وأوائل الطلاب

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع الكشف أسماء أوائل الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول. وسيتم إتاحة النتيجة إلكترونيًا عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالفيوم، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

كيفية الحصول على النتيجة برقم الجلوس

سيتمكن الطلاب من الحصول على نتيجتهم عبر الخطوات التالية:

زيارة البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالفيوم. الضغط على خيار "نتيجة الشهادة الإعدادية". اختيار الفصل الدراسي. إدخال رقم الجلوس والتأكد من صحته. الضغط على زر "بحث" لعرض النتيجة.

عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات

بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة الفيوم نحو 75،804 طالبًا وطالبة، موزعين على 270 لجنة امتحانية في جميع أنحاء المحافظة.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال شهر فبراير المقبل، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة واعتمادها رسميًا.