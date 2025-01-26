لموظفات الإدارات بالديوان العام والوحدات المحلية المنيا تخصص مسابقة لاختيار “الأم المثالية”

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المسابقة

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن تخصيص مسابقة لاختيار “الأم المثالية” لموظفات الديوان العام على مستوى الإدارات التابعة والوحدات المحلية للمراكز التسعة،  وذلك تزامنًا مع احتفالات الدولة بتكريم المرأة المصرية خلال شهر مارس من كل عام، بهدف تعزيز دور الأم المصرية في بناء الأسرة والمجتمع.

وأوضحت فاطمة الزهراء علي، مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة، أن المسابقة تُركز على اختيار المرأة المعيلة بمختلف تصنيفاتها، كمعيار أساسي للأم المثالية،مشيرة إلى أن المستندات المطلوبة للتقدم تشمل بيان حالة وظيفية مختوم، وقصة عطاء واضحة، وصورة شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومي للأم والأبناء، وشهادات ميلاد الأولاد القصر، إضافة إلى قسيمة الطلاق أو الزواج، وشهادات المؤهلات الدراسية للأبناء، والشهادة المرضية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة، وشهادة التأهيل للأم أو الأبناء من ذوي الإعاقة، إلى جانب رقم تليفون واضح للتواصل.

ومن المقرر أن يتم تلقى طلبات الراغبات في المشاركة بدءًا من اليوم الأحد 26 يناير وحتى 10 فبراير المقبل وذلك من خلال إدارة المرأة والطفولة بالمحافظة أو الإدارات التابعة لها بمجالس المدن.

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