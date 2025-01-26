مصرع وإصابة 14 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى أسيوط

محافظات
سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقى شخص مصرعه وأصيب 13 شخصا آخرين إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط 

 

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز الغنايم 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة الغنايم وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز الغنايم 

واسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 13 شخصا آخرين 

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الايمان العام بحى غرب أسيوط 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي بجامعة أسيوط لتلقى العلاج 

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة

اسيوط اسعاف اسف اصابة إصابة 13 إصابة 13 شخصا أصيب 13 شخصا الأسعاف الاي الأيمان إصابة 14 شخص الجام الجامع إصابة 14 شخصا ألا الب البداية الجامعي الجثة الجن الجنائي إصابة 13 شخص اصابة 14 الـ الجنائية أسفر الحادث اسيو العامة اصاب إلحاد العام آخرين اخطار اسع اللواء محمد المباحث الجنائية المصاب المصابين المعاينة

مواد متعلقة

رفع 180 طن من المخلفات بمركز القوصية فى أسيوط

محافظ أسيوط يدشن مبادرة بذرة أمل مستقبل أفضل بالجهد والعمل بمدرسة خديجة يوسف بحى شرق

لهذا السبب.. زيارة مفاجئة لرئيس مياه أسيوط لمحطة صرف صحى البورة

تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع المواطنين بمركز القوصية للاستماع لطلباتهم

تفاصيل زيارة رئيس جامعة أسيوط لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

إصابة ثلاثة أشخاص إثر مشاجرة بشارع فريال بحى شرق أسيوط

إصابة شخصان إثر انقلاب سيارة ملاكى بأسيوط الجديدة

رئيس جامعة أسيوط يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة ال73

Elfagr.org

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

محافظ أسيوط: تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات والشوارع الضيقة بمركز البداري

بالصور..وفد من «تطوير التعليم بالوزراء» يزور اليابان لبحث التعاون التعليمي في نظام«كوزن»

التضامن الاجتماعي تنظم يومًا ترفيهيًا لأطفال دور الرعاية بقرية كيدزينيا

تخريج 100 متعافٍ من الإدمان بمركز العزيمة بدمياط ضمن مبادرة "حياة كريمة"

انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن مدينة صدفا فى أسيوط

عاجل- ترامب يقترح تهجير أهل غزة إلى مصر والأردن (تفاصيل)

تحضيرات الاتفاق تعود قبل مواجهة الوحدة في دوري روشن السعودي