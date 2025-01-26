مصرع وإصابة 14 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى أسيوط
لقى شخص مصرعه وأصيب 13 شخصا آخرين إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط
وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز الغنايم
وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة الغنايم وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز الغنايم
واسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 13 شخصا آخرين
وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الايمان العام بحى غرب أسيوط
وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي بجامعة أسيوط لتلقى العلاج
وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة
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