شبانة: الزمالك بحاجة لصفقات تحمل جينات النادي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أبدى الإعلامي محمد شبانة عدم رضاه عن إقتراب الزمالك من ضم مهدي بكري مدافع مصر المقاصة.

شبانة: الزمالك بحاجة لصفقات تحمل جينات النادي


وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن مهدي بكري قد يكون مدافع جيد لكنه ليس لاعب المرحلة الحالية في إحتياجات الزمالك والتي تتطلب التعاقد مع مدافع قوي ذو خبرة يحمل صفات النادي خاصة بعد إصابة حمزة المثلوثي بالرباط الصليبي.

وأكمل شبانة بأن على الإدارة السعي وراء ضم المدافع الجزائري زين الدين بلعيد ومحاولة الوصول للحلول مع ناديه الذي يطلب مبالغ كبيرة تصل ل٢ مليون دولار.

واتم شبانة بأن الثنائي محمد ربيعة مدافع سموحة وأحمد حسام مدافع الجونة ضمن اهتمامات الزمالك لتدعيم الدفاع.
 

مواد متعلقة

شبانة يكشف كواليس الساعات الماضية في ميركاتو الأهلي.. وخلاف وحيد مع كولر

كلوب أمريكا يستغل تعثر تيجريس أونال ويقاسمه صدارة الدوري المكسيكي

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

محافظ أسيوط: تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات والشوارع الضيقة بمركز البداري

بالصور..وفد من «تطوير التعليم بالوزراء» يزور اليابان لبحث التعاون التعليمي في نظام«كوزن»

التضامن الاجتماعي تنظم يومًا ترفيهيًا لأطفال دور الرعاية بقرية كيدزينيا

تخريج 100 متعافٍ من الإدمان بمركز العزيمة بدمياط ضمن مبادرة "حياة كريمة"

انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن مدينة صدفا فى أسيوط

عاجل- ترامب يقترح تهجير أهل غزة إلى مصر والأردن (تفاصيل)

تحضيرات الاتفاق تعود قبل مواجهة الوحدة في دوري روشن السعودي