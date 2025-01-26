غير مرخص.. تفاصيل نشوب حريق بمخزن "تنر" داخل عقار في كرداسة(صور)

حوادث
حريق مخزن تنر بكرداسة
حريق مخزن تنر بكرداسة

كشفت التحقيقات، عن تفاصيل نشوب حريق هائل داخل أحد المنازل بمنطقة ناهيا بدائرة مركز كرداسة

مخزن تنر بداخل منزل

وتبين أن المنزل به مخزن تنر غير مرخص وتمكنت القوات من السيطرة علي الحريق.

تباشر النيابة العامة، التحقيق في نشوب حريق بعقار حوله مالكه إلى مصنع "تنر" بإحدى قرى كرداسة، ولم يسفر عن إصابات 

حريق بمصنع تنر

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوف حريق بعقار في قرية تابعة لمركز كرداسة، انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

 

وتبين من خلال المعاينة الأولية، أن الحريق اندلع بعقار، وتم تحويله إلى مصنع تنر، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لمباشرة النيابة المختصة التحقيق.

مخزن
مخزن
مخزن
مخزن
الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية السيطرة على الحريق تباشر النيابة العامة حريق هائل رجال الحماية المدنية حريق بعقار حريق بمصنع غير مرخص مركز كرداسة

مواد متعلقة

اعترافات ممرض قام بتصوير زميلته أثناء تغيير ملابسها في كرداسة

4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية..تعرف عليها

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

صورها خلسة..التحقيق مع عامل صور زميلته أثناء تغيير ملابسها في كرداسة

دون إصابات..تفاصيل نشوب حريق بمصنع تنر داخل عقار في كرداسة

ابتزها لإقامة علاقة..حبس ممرضة قتلت سائقا بالسكين فى الوراق

اعترافات ممرضة بقتل سائق في الوراق: حاول يبتزني وهددني بالاتصال بزوجي

ابتزها لإقامة علاقة.. التحقيق مع سيدة قتلت سائقا بالسكين فى الوراق
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

اتفاق تحت 17 عامًا ينتصر على الاتحاد بثنائية في دوري السعودي للناشئين

محافظ أسيوط: تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات والشوارع الضيقة بمركز البداري

اتحاد السلة يعلن إقامة المهرجان الشتوي للميني باسكت لأول مرة في كفر الشيخ

عاجل- ترامب يقترح تهجير أهل غزة إلى مصر والأردن (تفاصيل)

وزير الشباب والرياضة يتفقد حمام السباحة بمركز التنمية الشبابية بالأسمرات

بالصور..وفد من «تطوير التعليم بالوزراء» يزور اليابان لبحث التعاون التعليمي في نظام«كوزن»

نجم نابولي: أردنا الفوز وقد فعلنا ذلك ونحن سعداء للغاية