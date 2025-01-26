محافظة الفيوم تتسلم المخططات الاستراتيجية المعدلة للفيوم ويوسف الصديق لتيسير إجراءات البناء

تسلم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، المخططات الاستراتيجية العامة المعدلة لمدينتي الفيوم ويوسف الصديق، في خطوة تمهد لإعداد المخططات التفصيلية الخاصة بهما، وذلك في إطار جهود المحافظة لتيسير إجراءات تراخيص البناء وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس مجدي ربيع يوسف، رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة مي فوزي، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأكد محافظ الفيوم أن هذه المخططات تأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتداد العمراني الجديد، بهدف ضبط النمو العشوائي وتحسين البيئة العمرانية. وشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز المخططات التفصيلية للمدن التي تم تعديل واعتماد مخططاتها الاستراتيجية، بما يحقق أهداف التنمية العمرانية.

وأشار الأنصاري إلى أهمية الالتزام بخطوط التنظيم الرسمية عند إعداد المخططات التفصيلية، لتوفير حلول عملية لمشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، وضبط قيود الارتفاعات. وأوضح أن المخططات تهدف إلى تحسين استخدامات الأراضي والمرافق وفق الاشتراطات المعتمدة.

من جانبه، صرح المهندس مجدي ربيع يوسف، رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد، بأنه تم تسليم المخططات الاستراتيجية المعدلة لمدينتي الفيوم ويوسف الصديق، بما يتيح تعديل المخططات التفصيلية وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تسهيل إجراءات البناء، خاصة بعد إلغاء العمل بالاشتراطات القديمة.

كما أشار إلى أن المخطط الاستراتيجي المعدل لمدينة طامية سيتم تسليمه قريبًا، بينما يجري العمل على المخططات التفصيلية لمدن إطسا وأبشواي وسنورس، التي تم اعتماد مخططاتها الاستراتيجية بالفعل.

تعكس هذه الجهود التزام محافظة الفيوم بتطوير البيئة العمرانية وضبط النمو الحضري بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.