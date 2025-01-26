محافظة الفيوم تتسلم المخططات الاستراتيجية المعدلة للفيوم ويوسف الصديق لتيسير إجراءات البناء

محافظات
بوابة الفجر

تسلم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، المخططات الاستراتيجية العامة المعدلة لمدينتي الفيوم ويوسف الصديق، في خطوة تمهد لإعداد المخططات التفصيلية الخاصة بهما، وذلك في إطار جهود المحافظة لتيسير إجراءات تراخيص البناء وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس مجدي ربيع يوسف، رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة مي فوزي، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

txt

الفيوم تستعد لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

txt

إصابة 5 أشخاص بحالة تسمم فى الفيوم

وأكد محافظ الفيوم أن هذه المخططات تأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتداد العمراني الجديد، بهدف ضبط النمو العشوائي وتحسين البيئة العمرانية. وشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز المخططات التفصيلية للمدن التي تم تعديل واعتماد مخططاتها الاستراتيجية، بما يحقق أهداف التنمية العمرانية.

وأشار الأنصاري إلى أهمية الالتزام بخطوط التنظيم الرسمية عند إعداد المخططات التفصيلية، لتوفير حلول عملية لمشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، وضبط قيود الارتفاعات. وأوضح أن المخططات تهدف إلى تحسين استخدامات الأراضي والمرافق وفق الاشتراطات المعتمدة.

من جانبه، صرح المهندس مجدي ربيع يوسف، رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد، بأنه تم تسليم المخططات الاستراتيجية المعدلة لمدينتي الفيوم ويوسف الصديق، بما يتيح تعديل المخططات التفصيلية وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. 

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تسهيل إجراءات البناء، خاصة بعد إلغاء العمل بالاشتراطات القديمة.

كما أشار إلى أن المخطط الاستراتيجي المعدل لمدينة طامية سيتم تسليمه قريبًا، بينما يجري العمل على المخططات التفصيلية لمدن إطسا وأبشواي وسنورس، التي تم اعتماد مخططاتها الاستراتيجية بالفعل.

تعكس هذه الجهود التزام محافظة الفيوم بتطوير البيئة العمرانية وضبط النمو الحضري بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الإمتداد العمراني تراخيص البناء قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 محافظة الفيوم محافظ الفيوم

مواد متعلقة

الفيوم تستعد لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

إصابة 5 أشخاص بحالة تسمم فى الفيوم

توجيهات محافظ الفيوم لتعزيز تنمية بحيرة قارون

أوقاف الفيوم تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد ناصر الكبير

الهيئات الشبابية والرياضية بالفيوم تحتفل بعيد الشرطة ضمن مبادرة "شكرًا شرطة"

محافظة الفيوم تطلق حملة قومية لتحصين الماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

محافظ الفيوم ومدير الأمن يضعون إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة في احتفالية عيد الشرطة الـ73

وفاة سائق توك توك إثر غيبوبة على الطريق الدائري بالفيوم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

محافظ أسيوط: تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات والشوارع الضيقة بمركز البداري

بالصور..وفد من «تطوير التعليم بالوزراء» يزور اليابان لبحث التعاون التعليمي في نظام«كوزن»

التضامن الاجتماعي تنظم يومًا ترفيهيًا لأطفال دور الرعاية بقرية كيدزينيا

تخريج 100 متعافٍ من الإدمان بمركز العزيمة بدمياط ضمن مبادرة "حياة كريمة"

انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن مدينة صدفا فى أسيوط

عاجل- ترامب يقترح تهجير أهل غزة إلى مصر والأردن (تفاصيل)

تحضيرات الاتفاق تعود قبل مواجهة الوحدة في دوري روشن السعودي