إحالة المتهم بإنهاء حياة شقيقة وزوجتة إلى مستشفى الطب النفسي لتحديد مدي سلامة قواه العقلية بالمنيا

أحالت محكمة جنايات الدائرى الثالثة مركز بني مزار والمتهم بقتل شقيقه وزوجته في مركزبني مزار، بسبب خلافات عائلية، إلى مستشفى الطب النفسي لتحديد مدي سلامة قواه العقلية، وحددت جلسة دور شهر إبريل المقبل لاستكمال جلسات المحاكمة.

عقدت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، واصدرت قرارها عقب الاطلاع على امر الاحالة، وسماع طلبات محامي الدفاع عن التهم، وحددت جلسة دور شهر ابريل المقبل لاستكمال جلسات محاكمة المتهم.

ترجع أحداث الواقعة إلى 10 يوليو من العام الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارامن غرفة عمليات النجدة يتضمن، بقيام المتهم "م.ح" بالتعدي على شقيقه وزوجته شقيقه بقتلهم وطعنهم بسلاح ابيض "سكين".

وقد تمكنت قوات الامن من إلقاء القبض على المتهم والسلاح المستخدم "سكين" وإحالة للنيابة العامة للتحقيق.

من جانبه أحال المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا، المتهم إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالقتل العمد لشقيقه وزوجة شقيقة، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم.