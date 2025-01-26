إصابة أسرة كاملة بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة بالفيوم

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اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

أصيب 5 مواطنين إثر تناولهم وجبة عذائية فاسدة، بمنطقة الحاكورة بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوجود  5 حالات تسمم غذائي بمنطقة الحاكورة بمدينة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص إثر تناولهم وجبة فاسدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتم عمل الاسعافات اللازمة لهم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 

 

 

 

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