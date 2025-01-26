رئيس جامعة أسيوط يهنئ الرئيس السيسي وشيخ الأزهر بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

بعث الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط اليوم الأحد برقية تهنئةللرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء، والمعراج.

وقال رئيس جامعة أسيوط في نص البرقية: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يُسعدنى وأسرة جامعة أسيوط بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، داعين المولى عزوجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على سيادتكم وعلى مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات”.

وأضاف رئيس الجامعة تأتي هذه المناسبة المُباركة؛ لتُجدد فى النفوس قيم الإيمان، والمُثابرة، والعطاء، وتؤكد أن إرادة الله عزوجل، دائمًا ما تجعل النصر، حليفًا للعمل الجاد المخلص، داعين المولى أن يحقق لمصرنا الغالية؛ كل ما تصبو إليه من آمال، وتطلعات، وكل عام وسيادتكم، وشعب مصر؛ بخير، وسلام