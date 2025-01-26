محافظ الفيوم يتسلم المخططات الاستراتيجية العامة المعدلة لمدينتي "الفيوم ويوسف الصديق"

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محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

تسلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المخططات الاستراتيجية العامة المعدلة لمدينتي "الفيوم ويوسف الصديق"، تمهيدًا للعمل بها وإعداد المخططات التفصيلية للمدينتين، في إطار حرص المحافظة على التخفيف عن المواطنين، من خلال تيسير إجراءات تراخيص البناء.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس مجدي رييع يوسف رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.  

أشار محافظ الفيوم، أن المخططات الاستراتيجية للمدن، تأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء الجديدة ومنع التعدي على أملاك الدولة، مشددًا على أهمية إنجاز المخططات التفصيلية للمدن التي تم الانتهاء من تعديل واعتماد مخططاتها الاستراتيجية.

ولفت المحافظ، إلى أهمية الالتزام بخطوط التنظيم الرسمية لمدن المحافظة، خلال عمل المخططات التفصيلية لها، لتحقيق مستهدفاتها في حل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية بها، وقيود الارتفاعات وغيرها، من خلال المخطط الاستراتيجي العام للمدن وسياسة التعامل مع كل منطقة، للارتقاء باستخدامات والمرافق بها تبعًا للاشتراطات الموضوعة لهذا الشأن.

وأضاف، أنه تم مراجعة مشروع المخطط الإستراتيجي العام للمدن التي تم اعتمادها، وإقراره من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، موجهًا بسرعة إدراج الاشتراطات التي تم اعتمادها بالمخططات الاستراتيجية ضمن المخططات التفصيلية لمدن المحافظة.

من جانبه أوضح رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني بأنه تم تسليم المخططات الاستراتيجية العامة المعدلة لمدينتي الفيوم ويوسف الصديق، تمهيدًا للعمل بها طبقًا للقانون، وتعديل المخططات التفصيلية المدرج عليها الاشتراطات البنائية والتى تم إلغاء العمل بها، في إطار تيسير إجراءات تراخيص البناء والعمل بالاستراطات الواردة بقانون البناء الصادر برقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة.

وأضاف، أنه فيما يتعلق بمدينة طامية يجري الإعداد لتسليم مخططها الاستراتيجي المعدل في أقرب وقت، لافتًا إلى أن المخططات الاستراتيجية لمدن إطسا وأبشواي وسنورس، يجري العمل بها، حيث أنها معتمدة بالاشتراطات الواردة بقانون  البناء، ويمكن البدء في إجراءات تعديل المخططات التفصيلية لهذه المدن.

 

 

 

 

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الفيوم محافظ الفيوم المخططات الاستراتيجية يوسف الصديق مدينة الفيوم

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