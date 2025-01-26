التضامن الاجتماعي تنظم يومًا ترفيهيًا لأطفال دور الرعاية بقرية كيدزينيا

أخبار مصر
جانب من فاعليات البرنامج
جانب من فاعليات البرنامج

 

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي يومًا ترفيهيًا لأطفال "أبناء مصر" من مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع شركة ديورفيت مصر، حيث تضمنت الفعالية رحلة إلى قرية كيدزينيا بالتجمع الخامس. 

وشارك في الرحلة الأولى 53 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عامًا، برفقة مشرفين من 8 دور رعاية مختلفة، بهدف الترفيه عن الأطفال خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي التي تهدف إلى تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية للأطفال الأيتام بدور الرعاية.

 وتسعى الوزارة حاليًا إلى تبني نموذج الرعاية البديلة والانتقال إلى اللامأسسة، من خلال تحويل نظام الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية وشبه الأسرية، عبر التوسع في مشروع الأسر البديلة والبيوت الصغيرة.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، تعمل الوزارة على دمج الأطفال معلومي النسب داخل الأسر الطبيعية أو أسرهم الممتدة، لضمان بيئة أسرية مستقرة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

جدير بالذكر أن عدد دور رعاية الأيتام قد انخفض من 580 دارًا في عام 2014 إلى 482 دارًا في عام 2024، تشمل مؤسسات رعاية، حضانات إيوائية، وبيوت صغيرة. 

كما تقلص عدد الأطفال داخل دور الرعاية من نحو 14 ألف طفل في عام 2014 إلى 9019 طفلًا في 2024، بينما ارتفع عدد الأطفال المكفولين في أسر بديلة من 7 آلاف طفل في 2014 إلى أكثر من 12 ألف طفل حاليًا، مما يعكس نجاح الوزارة في تعزيز نظام الرعاية الأسرية البديلة على حساب دور الرعاية التقليدية.

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