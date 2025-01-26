ضربوه بالنار.. المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين شرعوا في قتل آخر ببورسعيد



قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 10 سنوات لـ 3 متهمين شرعوا في قتل آخر ببورسعيد.



وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 14 يوليو من عام 2024، بدائرة قسم الزهور يمحافظة بورسعيد، والمتهم فيها كل من: م ص ف م م، وأ م م ع ن، وم م م ع ن،

حيث شرعوا في قتل المجني عليه أحمد حامد محمد عبد الله مع إصرار مسبق وعزم مصمم علي ذلك وبيتوا نيتهم ورسموا مخططهم وأعدو عدتهم وجهزوا أسلحتهم " إسلحة نارية وذخائر " وسيارة تحملهم إلى حيثما المجني عليه، وما أن ابصروه امنا تحت مسكنه فترجلوا منها موجهين فوهة اسلحتهم نحوه، فاطلق الأول عيارا ناريا صوبه فهرع فرار ينجو بحياته فاتبعوه بوابل من الطلقات، حتى حدثت اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، وسقط مغشيا عليه يتململ جراحه، وهرع المحيطين لنجدته فاسعفوه بمستشفي الزهور.



احرز المتهمون جميعهم بغير ترخيص اسلحة نارية غير مششخنة " فرد خرطوش، واحرزو جميعهم ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية أنفه البيان دون أن يكون مرخص لاي، قاموا بأنفسهم باستخدام القوة وملوحين بالعنف ضد المجني عليه سالف الذكر، قاصدين ازهاق روحه معرضين حياته وسلامته للخطر، فأحدثوا به الاصابات والتي كادت ان تودي بحياته، الا إنه قد تم اسعاف المجني عليه فخاب مقصدهم، واطلقو داخل المدن بـ منطقة الصفوة حي الزهور محافظة بورسعيد اعيرة نارية.



شهادة الشهود

وشهد المجني عليه بأنه وعلي اثر خلاف سابق بينه وبين المتهمين الأول والثاني حضر المتهمون إلى محل اقامته مستقلين سيارة قيادة الأول مدججين باسلحة نارية وذخيرة، وما ان ابصروه حتي ترجلو منها موجهين فوهة اسلحتهم نحوه، فاطلق الأول عيارا ناريا صوبه فهرع قرار ينجو بحياته، فاتبعوه بوابل من الطلقات حتى حدثت اصابته، وسقط مغشيا عليه يتعامل جراحه، وهرع المحيطين لنجدته ما سعفوه بمستشفي الزهور، واضاف بان قصد المتهمين من التعدي عليه قتله.



وشهد كريم الصياد نقيب شرطة معاون مباحث قسم شرطة الزهور، بان تحرياته السرية قد توصلت إلى قيام المتهمين بتبييت النية واعداد العدة وجهزو انفسهم باسلحة نارية وذخيرة على اثر خلاف بين المتهمين الأول والثاني والمجني عليه، متوجهين إلى محل اقامته

بسيارة قيادة الأول وما ان ابصروه حتى ترجلو منها مطلقين أعيرة نارية صوبه محدثين اصابته، والتي نقل على اثرها لمستشفي الزهور وطيبت جراحه واضاف بان قصد المتهمين من التعدي على المجني عليه قتله.

حكمت المحكمة



حكمت المحكمة بمعاقبه المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، ومصادردة الاسلحة المضبوطة، والزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 5249 لسنة 2024 جنح الزهور، والمقيدة برقم 1419 لسنة 2024 كلي بورسعيد.