تخريج 100 متعافٍ من الإدمان بمركز العزيمة بدمياط ضمن مبادرة "حياة كريمة"

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، حفلًا لتخريج 100 متعافٍ من الإدمان بمركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة دمياط.

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت شعار "التعافي حياة"، حيث تلقى المتعافون خدمات علاجية وتأهيلية مجانية وفقًا للمعايير الدولية.

شارك في الحفل الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، والمهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، نيابة عن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والأستاذة عهود موافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، إلى جانب قيادات الصندوق والتنفيذيين بالمحافظة.

شهد الحفل جولة تفقدية داخل مركز العزيمة، الذي يضم مرافق متطورة تشمل مساحات خضراء، قاعات للتأهيل النفسي، صالات رياضية، ملعب كرة قدم خماسي، مكتبة، قاعة موسيقى، مطعم، وورش تدريب مهني.

ويستهدف المركز تقديم خدماته العلاجية لنحو 3000 مريض سنويًا من محافظتي دمياط وكفر الشيخ، ضمن برنامج "العلاج بالعمل" لتأهيل المتعافين لسوق العمل.

خلال الحفل، سلم الدكتور عمرو عثمان، ونائب المحافظ، ورئيس مؤسسة "حياة كريمة"، شهادات التكريم للمتعافين. ووجه عثمان رسالة دعم قائلًا: "أنتم أبطال ومصدر فخرنا بإصراركم على التخلي عن التعاطي والعودة إلى الحياة لأسركم".

كما أكد استمرار دعم الصندوق للمتعافين من خلال برامج تدريب وتأهيل تساعدهم على تحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي.

تضمن الحفل أيضًا يومًا رياضيًا للمتعافين، حيث جرى تنظيم بطولة لكرة القدم، وتم تسليم الفريق الفائز كأس البطولة والميداليات وسط أجواء من السعادة والبهجة.

من جانبه، قدم الدكتور عمرو عثمان الشكر للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على تخصيصها مبنى المركز للصندوق خلال فترة توليها منصب محافظ دمياط، ليصبح مركز العزيمة نموذجًا متكاملًا يضاهي أفضل مراكز علاج الإدمان عالميًا.

يُذكر أن مراكز العزيمة التابعة للصندوق تقدم برامج "التعافي" التي تركز على التأهيل النفسي، منع الانتكاسة، والرعاية اللاحقة، إضافة إلى دمج المتعافين اجتماعيًا ومهنيًا، بما يضمن استدامة تعافيهم وحياتهم السوية دون مخدرات.

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