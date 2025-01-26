باستور يُعلن قائمة مصر لمواجهة كاب فيردي في بطولة العالم لكرة اليد

الفجر الرياضي
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

أعلن الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، قائمة المنتخب لمواجهة كاب فيردي في السابعة من مساء اليوم الأحد، في الجولة ختام الدور الرئيسي ببطولة العالم 2025، والمقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

 قائمة مصر لمواجهة كاب فيردي في بطولة العالم لكرة اليد

واستمر غياب أحمد هشام دودو، وخرج من القائمة أحمد عادل، ودخل بدلا منه بلال مسعود.

وجاءت قائمة المباراة كالتالي:
حراس المرمى
كريم هنداوي (الزمالك)
محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر
أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)
بلال إبراهيم مسعود (بيرجشير الألماني)

ظهير أيسر
علي زين (دينامو بوخارست الروماني)
عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

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صناع اللعب
أحمد خيري (الأهلي)
سيف الدرع (ليموج الفرنسي)
سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن
يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)
محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن
محمد سند (نيم الفرنسي)
أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة
إبراهيم المصري (الأهلي)
ياسر سيف (الأهلي)
محمد طارق (الزمالك).

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