ميريت: حافظنا على رؤوسنا مرفوعة وقلبنا المباراة أمام يوفنتوس

الفجر الرياضي
نابولي
نابولي

قال لاعب نابولي، أليكس ميريت بعد الفوز 2-1 على يوفنتوس: "كان يوفنتوس غير مهزوم حتى الآن، وهذا لم يكن مصادفة، حيث أنهم فريق منظم للغاية، لكننا أتينا إلى هنا للفوز كما نفعل دائمًا هذا الموسم".

ميريت: حافظنا على رؤوسنا مرفوعة وقلبنا المباراة

وتابع: "لقد تقدموا قبل نهاية الشوط الأول، وكان من الممكن أن يسبب لنا ذلك مشاكل، لكننا قلبنا النتيجة ويمكن أن يكون هذا انتصارًا مهمًا جدًا لموسمنا."

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وأضاف: "هذه هي المرة الرابعة التي يقلب فيها نابولي وضع الخسارة إلى فوز هذا الموسم، وهو دليل على تصميمه. إنها علامة على روح التضحية العظيمة لدينا وكذلك ثقتنا بأنفسنا، لأننا نعلم أننا قادرون دائمًا على تسجيل الأهداف. لقد حافظنا على رؤوسنا مرفوعة، وظللنا مركزين وقلبنا المباراة، وهو أمر رائع لجميع الجماهير."

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