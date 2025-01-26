"لمدة 6 ساعات" انقطاع المياه عن قرى منقباد ونجع سبع وبنى حسين بمركز أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد اليوم الأحد عن بدء تنفيذ أعمال الربط الفني لاستكمال عمل ربط خط قطر 10 بوصه إلي خط مرشحات الوليدية بشبكات قرية منقباد وعليه سيتم حدوث ضعف المياه في الأدوار العليا أثناء الربط وذلك بقري بحري مركز أسيوط وهي منقباد، بني حسين، نجع سبع خلال فترة الأعمال لتحسين جودة المياه وخدمة قرى بحري مركز أسيوط، بما يشمل قرية منقباد وبني حسين ونجع سبع.

ومن المتوقع أن تستغرق الأعمال 6 ساعات، حيث تبدأ الأعمال من غدا الاثنين الموافق 27 يناير 2025 من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا وتنوه الشركة المواطنين القاطنين بهذه المنطقة أنه من المتوقع ضعف المياه في الأدوار العليا أو عدم استقرار المياه بشكل مؤقت في بعض المناطق نظرا للاعتماد خلال هذه الفترة على الآبار الإرتوازى فقط والدفع بسيارات مياه نقية في حالة الاحتياج