"لمدة 6 ساعات" انقطاع المياه عن قرى منقباد ونجع سبع وبنى حسين بمركز أسيوط

محافظات
مياه أسيوط
مياه أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد اليوم الأحد عن بدء تنفيذ أعمال الربط الفني لاستكمال عمل ربط خط قطر 10 بوصه إلي خط مرشحات الوليدية بشبكات قرية منقباد وعليه سيتم حدوث ضعف المياه في الأدوار العليا أثناء الربط وذلك بقري بحري مركز أسيوط وهي  منقباد، بني حسين، نجع سبع  خلال فترة الأعمال لتحسين جودة المياه وخدمة قرى بحري مركز أسيوط، بما يشمل قرية منقباد وبني حسين ونجع سبع.

ومن المتوقع أن تستغرق الأعمال 6 ساعات، حيث تبدأ الأعمال من غدا الاثنين الموافق 27 يناير 2025 من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا وتنوه الشركة المواطنين القاطنين بهذه المنطقة أنه من المتوقع ضعف المياه في الأدوار العليا أو عدم استقرار المياه بشكل مؤقت في بعض المناطق نظرا للاعتماد خلال هذه الفترة على الآبار الإرتوازى فقط  والدفع بسيارات مياه نقية في حالة الاحتياج

 

اسيوط أسيوط والوادي الجديد اعتماد أعلن اعمال أفق الرب الساعة الساعة 6 ألش الشر الشرب الشرب والصرف الصحي الجدى الجديد الص الدفع الشرك الشركة الصح الاعمال الادوار الجد الدف الصحي الصرف الصرف الص الصرف الصح ألا الإثنين الأحد إله أستك استكمال اسيو أدوار استقر

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 14 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى أسيوط

رفع 180 طن من المخلفات بمركز القوصية فى أسيوط

محافظ أسيوط يدشن مبادرة بذرة أمل مستقبل أفضل بالجهد والعمل بمدرسة خديجة يوسف بحى شرق

لهذا السبب.. زيارة مفاجئة لرئيس مياه أسيوط لمحطة صرف صحى البورة

تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع المواطنين بمركز القوصية للاستماع لطلباتهم

تفاصيل زيارة رئيس جامعة أسيوط لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

إصابة ثلاثة أشخاص إثر مشاجرة بشارع فريال بحى شرق أسيوط

إصابة شخصان إثر انقلاب سيارة ملاكى بأسيوط الجديدة

Elfagr.org

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

اتفاق تحت 17 عامًا ينتصر على الاتحاد بثنائية في دوري السعودي للناشئين

محافظ أسيوط: تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات والشوارع الضيقة بمركز البداري

اتحاد السلة يعلن إقامة المهرجان الشتوي للميني باسكت لأول مرة في كفر الشيخ

عاجل- ترامب يقترح تهجير أهل غزة إلى مصر والأردن (تفاصيل)

وزير الشباب والرياضة يتفقد حمام السباحة بمركز التنمية الشبابية بالأسمرات

بالصور..وفد من «تطوير التعليم بالوزراء» يزور اليابان لبحث التعاون التعليمي في نظام«كوزن»

نجم نابولي: أردنا الفوز وقد فعلنا ذلك ونحن سعداء للغاية