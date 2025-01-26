إصابة 4 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة سفاري بوادي الريان بالفيوم

محافظات
اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

أصيب 4 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة سفاري بصحراء وادي الريان، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفي وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة سفاري، بمنطقة شلالات وادي الريان، في نطاق مركز شرطة يوسف الصديق، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفي وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 

 

 

 

 

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الفيوم اصابة 4 إصابة 4 أشخاص حادث انقلاب سيارة سيارة سفارى

مواد متعلقة

محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفي التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

بمناسبة عيد الشرطة الـ 73.. محافظ الفيوم والقيادات الأمنية يضعون إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

غيبوبة تنهي حياة سائق توكتوك بالفيوم

مواطن يتهم طبيب بالتسبب في وفاة زوجته بعد ولادتها في الفيوم

تموين الفيوم 60 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر و255 مخالفة تموينية متنوعة بالمحافظة

إصابة 3 عمال سقطوا من علو أثناء عملهم بواجهة مسجد فى طامية بالفيوم

محافظ الفيوم: اليوم.. 11 منفذًا لبيع اللحوم البلدية الطازجة بسعر 325 جنيهًا للكيلو

Elfagr.org

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

اتفاق تحت 17 عامًا ينتصر على الاتحاد بثنائية في دوري السعودي للناشئين

محافظ أسيوط: تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات والشوارع الضيقة بمركز البداري

اتحاد السلة يعلن إقامة المهرجان الشتوي للميني باسكت لأول مرة في كفر الشيخ

عاجل- ترامب يقترح تهجير أهل غزة إلى مصر والأردن (تفاصيل)

وزير الشباب والرياضة يتفقد حمام السباحة بمركز التنمية الشبابية بالأسمرات

بالصور..وفد من «تطوير التعليم بالوزراء» يزور اليابان لبحث التعاون التعليمي في نظام«كوزن»

نجم نابولي: أردنا الفوز وقد فعلنا ذلك ونحن سعداء للغاية