إصابة 4 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة سفاري بوادي الريان بالفيوم

أصيب 4 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة سفاري بصحراء وادي الريان، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفي وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة سفاري، بمنطقة شلالات وادي الريان، في نطاق مركز شرطة يوسف الصديق، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفي وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.