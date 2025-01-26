مدرب يوفنتوس: الإرهاق والجدول المزدحم للمباريات سبب هزيمتنا

الفجر الرياضي
يوفنتوس
يوفنتوس

رد تياجو موتا، مدرب يوفنتوس، خسارة فريقه أمام نابولي إلى الإرهاق والجدول المزدحم للمباريات، مؤكدًا أن يوفنتوس "لا يتمتع بترف" التركيز على مباراة واحدة في الأسبوع.

مدرب يوفنتوس: الإرهاق والجدول المزدحم للمباريات سبب هزيمتنا

رغم تقدم يوفنتوس 1-0 في الشوط الأول بهدف من كولو مواني، إلا أن نابولي قلب المباراة بفضل هدف من زامبو أنغويزا وركلة جزاء من روميلو لوكاكو.

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وأكد موتا أن نابولي يتمتع بميزة كبيرة بالقدرة على التركيز على مباراة واحدة في الأسبوع، بينما يواجه يوفنتوس جدولًا مزدحمًا.

موتا أبدى أسفه لخسارة أول مباراة في الدوري هذا الموسم، مؤكدًا أن الضغط البدني والافتقار إلى الجودة في بعض اللحظات أثرا على النتيجة.

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