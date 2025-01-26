كونتي: الانتقادات لأسلوب لعب نابولي غير عادلة

الفجر الرياضي
كونتي
كونتي

أعرب أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، عن استيائه من الانتقادات لأسلوب لعب فريقه، معتبرًا أن البعض يعتبر أسلوب لعب فرق أخرى "أجمل وأكثر أناقة".

كونتي: الانتقادات لأسلوب لعب نابولي غير عادلة

بعد فوز نابولي على يوفنتوس، أكد كونتي أن فريقه يلعب بأسلوب أوروبي قوي، مع ضغط عالٍ في جميع أنحاء الملعب، وأن الانتقادات التي تشير إلى الاعتماد فقط على الدفاع المرتد غير عادلة.

وشدد كونتي على أن فريقه حقق الانتصار بأداء قوي ومثير، وأن بعض التعليقات تركز بشكل مبالغ فيه على جماليات اللعب في فرق أخرى.

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كما تحدث عن انتقال اللاعب خفيتشا كفاراتسخيليا إلى باريس سان جيرمان، متمنيًا له ولعائلته التوفيق، لكنه أبدى عدم إعجابه بمفاوضات وكيله مع الفريق الفرنسي.

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