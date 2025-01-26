اعترف ميشيل دي جريجوريو حارس مرمى يوفنتوس بوجود مشكلة في فريقه بعدما خسر الفريق 17 نقطة في الدوري الإيطالي هذا الموسم في مباريات كان فيها متقدما، بما في ذلك الخسارة 1-2أمام نابولي.

دي جريجوريو: يوفنتوس يعاني مشكلة في الحفاظ على التقدم

دي جريجوريو أشار إلى أن الفريق يعاني من مشكلة في الحفاظ على التقدم، وقال إن هذا لا يعود فقط إلى جانب نفسي، بل ربما يتعلّق بتراجع الفريق بشكل غير مبرر.

وذكر أن يوفنتوس بحاجة إلى تحليل السبب وراء هذه العودة المتكررة من المنافسين. رغم أن دي جريجوريو أنقذ هدفًا رائعًا عندما أخرج رأسية روميلو لوكاكو من على خط المرمى، إلا أنه لم يتمكن من إنقاذ الهدفين الآخرين.