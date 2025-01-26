دي جريجوريو: يوفنتوس يعاني مشكلة في الحفاظ على التقدم

الفجر الرياضي
يوفنتوس
يوفنتوس

اعترف ميشيل دي جريجوريو حارس مرمى يوفنتوس بوجود مشكلة في فريقه بعدما خسر الفريق 17 نقطة في الدوري الإيطالي هذا الموسم في مباريات كان فيها متقدما، بما في ذلك الخسارة 1-2أمام نابولي.

دي جريجوريو: يوفنتوس يعاني مشكلة في الحفاظ على التقدم

دي جريجوريو أشار إلى أن الفريق يعاني من مشكلة في الحفاظ على التقدم، وقال إن هذا لا يعود فقط إلى جانب نفسي، بل ربما يتعلّق بتراجع الفريق بشكل غير مبرر. 

بعثة الزمالك تعود للقاهرة غدًا بعد التتويج بالبطولة العربية لكرة الطائرة

أشرف قاسم: إدارة الزمالك لم تتعامل باحترافية في ملف تجديد عقد زيزو

وذكر أن يوفنتوس بحاجة إلى تحليل السبب وراء هذه العودة المتكررة من المنافسين. رغم أن دي جريجوريو أنقذ هدفًا رائعًا عندما أخرج رأسية روميلو لوكاكو من على خط المرمى، إلا أنه لم يتمكن من إنقاذ الهدفين الآخرين.

مواد متعلقة

شبانة: الزمالك بحاجة لصفقات تحمل جينات النادي

أمير هشام: الزمالك يرغب في ضم مدافع جديد.. والجلاصي معروض على جروس

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

محافظ أسيوط: تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات والشوارع الضيقة بمركز البداري

بالصور..وفد من «تطوير التعليم بالوزراء» يزور اليابان لبحث التعاون التعليمي في نظام«كوزن»

التضامن الاجتماعي تنظم يومًا ترفيهيًا لأطفال دور الرعاية بقرية كيدزينيا

تخريج 100 متعافٍ من الإدمان بمركز العزيمة بدمياط ضمن مبادرة "حياة كريمة"

انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن مدينة صدفا فى أسيوط

عاجل- ترامب يقترح تهجير أهل غزة إلى مصر والأردن (تفاصيل)

تحضيرات الاتفاق تعود قبل مواجهة الوحدة في دوري روشن السعودي