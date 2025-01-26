رئيس جامعة أسيوط يستعرض تقريرًا حول إسهامات الجامعة ومشاركتها في مبادرة “بداية”

تلقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الأحد تقريرًا حول أبرز إسهامات جامعة أسيوط ومشاركتها الفاعلة في أعمال المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي انطلقت أعمالها سبتمبر (2024)، واستمرت على مدار (100) يوم، من خلال تنفيذ وتنظيم العديد من الأنشطة والفاعليات، والبرامج والندوات التوعوية والقوافل الشاملة، وشاركت بها كافة قطاعات الجامعة؛ بالتعاون مع الجهات الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص؛ وذلك انطلاقًا من دورها المجتمعي والتنموي المنوط بها، وإيمانًا منها بتوجهات الدولة نحو بناء الإنسان، اجتماعيًا، وصحيًا، واقتصاديًا، وسياسيًا.

وأشاد الدكتور المنشاوي بما حققته جامعة أسيوط من أنشطة وفاعليات متتالية، ومتميزة؛ لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية (بداية)، مؤكدًا حرص جامعة أسيوط؛ على المشاركة في مختلف المبادرات الرئاسية، التي تطلقها الدولة المصرية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تضع الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها؛ لتحسين جودة حياة المواطنين، وفي مقدمتها مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأوضح التقرير؛ أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظم عدد (62) فاعلية داخل الجامعة، وعدد (21) فاعلية خارج الجامعة، وعدد(15) من الورش، والمعارض التنموية، وبلغ عدد المستفيدين المباشرين من هذه الفعاليات (11563).

وأشار التقرير؛ إلى تنفيذ جامعة أسيوط قوافل تنموية شاملة، وذلك بالتنسيق مع محافظة أسيوط، وبالتعاون مع المؤسسات، والمنظمات التنموية؛ لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لآلاف من الأهالي، للإفادة من الخدمات المتنوعة التي قدمتها في مختلف التخصصات، والتي تشمل تخصصات طبية متنوعة، وتمريض، وطب أسنان، وبيطرية، وإرشاد زراعي، وإرشاد نفسي، ورفع الوعي البيئي وتنمية مهارات الأطفال، إلى جانب تقديم ندوات تثقيفية وخدمات لذوي الإعاقة من خلال ورش تدريبية وفنية، وتنمية المهارات التكنولوجية، فضلًا عن المعارض التنموية، وتقديم سلسلة من الندوات التوعوية بمشاركة طلاب الجامعة، واستهدفت مناقشة أهم الظواهر الاجتماعية بالتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية والمجمتع الخارجي.

وأشار التقرير إلى استمرار سلسة القوافل التي أطلقتها الجامعة للمراكز والنجوع الأكثر احتياجاَ؛ لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، من بينها؛ قافلة في مجال "طب الأسنان"، إلى وحدة طب الأسرة "بتاسا" بمركز ساحل سليم وبلغ عدد المستفيدين (115) حالة ؛ وقرية "عرب مطير" - مركز الفتح، وبلغ عدد المستفيدين(200) حالة،وتضمنت القافلة؛ تقديم خدمات علاجية، وتوعوية في مجال طب الأسنان، إلى جانب تحويل بعض الحالات التي تتطلب إمكانيات، وإجراءات علاجية معينة إلي مستشفى طب الأسنان الجامعي؛ والتي نظمتها كلية طب الأسنان، علاوة على عدد من القوافل البيطرية الشاملة لقرية "ريفا" قدمت خدمات ل (933) حالة، وإلى قرية "مسرع" نظّمتها كلية الطب البيطري، وأيضًا قافلة بيطرية شاملة لقرية "بهيج"، بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بأسيوط؛ وقافلة توعوية بعنوان "كلنا معاك... فرصة جديدة لبداية جديدة" لمؤسسة الدفاع الاجتماعي لرعاية الأطفال بمركز الفتح بأسيوط؛ وقافلة لدعم الصحة النفسية للمرأة في (3) من قرى محافظة أسيوط شملت قرية بني حسين، وقرية أولاد رايق، وقرية مسرع واستهدفت (200)سيدة وفتاة بالقرى الثلاث، وتنظيم قافلة توعوية وطبية واجتماعية بالاشتراك مع حياة كريمة ومؤسسة مصر الخير بقرية صنبو واستهدفت (250) من أبناء القرية.

وأوضح التقرير؛ إن الدكتور أحمد المنشاوي شارك في مراسم إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" من أمام ديوان عام محافظة أسيوط، بحضور اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وبمشاركة لفيف من القيادات التنفيذية، والشعبية؛ لتنفيذ عدد من البرامج، والأنشطة، والخدمات المتنوعة، التي تشمل جميع الفئات العمرية، والهادفة إلى تنمية رأس المال البشري، وترسيخ الهوية المصرية.



وأوضح التقرير سلسلة الورش الفنية التي أطلقتها الجامعة؛ بعنوان: "بداية نوعية للإفادة المجتمعية" بعدد من المدارس لمختلف الفئات العمرية؛ وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية، وإطلاق العديد من الأنشطة التوعوية لأطفال الروضة أبرزها؛ تنظيم حضانة كلية التربية للطفولة المبكرة بالتعاون مع روضة الرعاية المتكاملة، وفعاليات مهرجان الرياضة للأطفال، واستهدفت الأطفال من سن (3-10) سنوات؛ لتقديم رسائل توعوية فى المجالات التعليمية، والصحية، والرياضية، والثقافية.

وتناول التقرير مشاركة كلية التربية النوعية- قسم التربية الفنية- الطلاب من ذوي الهمم "الإعاقة السمعية"؛ بورشة عمل للنسيج اليدوي بمعسكر "صقر ١٣٩" لمواجهة الأزمات، والكوارث بالحديقة الدولية؛ ببني غالب، وورش عمل فنية؛ وورش لغة الإشارة، وورش لاكتشاف المواهب الموسيقية للطلاب ذوي الهمم؛ بمدرسة الوحدة العربية بأسيوط، ونظّمت كلية الفنون الجميلة، بالتعاون مع إدارة الموهوبين، والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بأسيوط؛ ورش عمل تدريبية؛ لتنمية قدرات، ومهارات طلاب مرحلتىّ الإعدادية، والثانوية.

وتناول التقرير، استضافت الجامعة أسبوع الدعوة الإسلامية، بعنوان: «العقيدة الإسلامية: مفهومها، وخصائصها»، والذي نظمته اللجنة العليا للدعوة، بمجمع البحوث الإسلامية برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتضمن مجموعة من اللقاءات والمحاضرات التوعوية، استهدفت إعداد خريطة فكرية تتناول بناء الإنسان من جميع جوانبه؛ الفكرية، والعقيدية، والاجتماعية، وترسيخ منظومة القيم، والأخلاق، والمُثُل العليا في المجتمع، بمشاركة نخبة من علماء الأزهر الشريف.

وأكد التقرير تنظيم الجامعة العديد من الأنشطة الرياضية، والفنية، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أبرزها؛ إطلاق فعاليات مبادرة "100 يوم رياضة"، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وتنظيم مسيرة طلابية حاشدة بمشاركة طلاب الجامعة من مختلف الكليات، وتقديم عددٍ من الألعاب الترويحية المتنوعة، وتنظيم "اللقاء الرياضي للياقة البدنية Be Fit" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة؛ بهدف نشر ثقافة رياضة اللياقة البدنية، وتحسين الصحة العامة لدي الطلاب، وذلك في ضوء توجهات الدولة المصرية؛ بتنظيم العديد من المبادرات، التي تستهدف رفع معدلات اللياقة البدنية؛ من خلال ممارسة الرياضة، وتنظيم مهرجان "إنسان مبدع" لاكتشاف المواهب الفنية، ونظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة، بالإدارة العامة لرعاية الطلاب فعاليات الدورة الكشفية (43) والإرشادية (29) لجوالي وجوالات كليات الجامعة.

وأشار التقرير إلى تنظيم جامعة أسيوط العديد من الفعاليات للنهوض بالجانب الصحي، حيث نظمت الجامعة: ورشة عمل حول "وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة والإجهاض" بمستشفى صحة المرأة الجامعي؛ وأطلق قسم النساء والتوليد بمستشفى صحة المرأة الجامعي؛ ورشة عمل حول: الكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار "أنتي بطلة حكايتك.. اكشفي، واطمني"؛ تزامنًا مع مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة "أكتوبر الوردي"، وتنظيم دورة الإسعافات الأولية بمشاركة كليات الجامعة تحت شعار: ( صحتك أمانة فحافظ عليها).

وأشار التقرير؛ إلى نجاح الجامعة في إطلاق سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية المتنوعة لطلاب الجامعة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى جانب تنظيم المعرض التسويقي لمستلزمات الأسرة والطلاب، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر بأسيوط.

كما أشار التقرير إلى تنظيم كلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة؛ أنشطة وفعاليات مبادرة "إحنا مين" بالتعاون مع مؤسسة "يارو" للحضارة المصرية ومؤسسة "مصر الخير؛ والتي استهدفت تعزيز وعي الأطفال بتاريخ وحضارة مصر العريقة، وتوجيههم نحو تنمية روح الانتماء، وتعزيز الفخر الوطني من خلال أساليب مبتكرة، تشمل ورش عمل حول الكتابة، النحت، التحنيط، والرسم، بمشاركة حو (500) طفل من روضات أسيوط، كما نظمت يومًا تعريفيًا للأطفال، تحت عنوان:" ازرع شجرتك"، والتي نظمتها حضانة الكلية، وحملت شعار: (لا نملك سوى أرض واحدة)، والتي شارك خلالها أطفال الحضانة حيث أتاحت الفرصة للأطفال؛ لخوض تجربة الزراعة بصورة فعلية من خلال زراعة الشتلات بحديقة الحضانة.

كما استعرض التقرير، مشاركة الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالجامعة؛ احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط.

وأشار التقرير إلى مساهمة الجامعة في الجانب التوعوي، حيث عقدت الجامعة ندوة توعوية بعنوان: "مخاطر الهجرة غير الشرعية"، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وحاضر خلالها السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي استهدفت؛ الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتوعية بمخاطرها، وسبل الهجرة الآمنة، وفتح حوار مع الطلاب، وتعريفهم بالبدائل الإيجابية من تدريب، وفرص عمل، وريادة الأعمال؛ مما يُسهم في دعم مهاراتهم، ورفع قدراتهم، وربطهم بسوق العمل.

وأكد التقرير إسهامات الجامعة في المبادرة الرئاسية "بداية"؛ حيث شارك وفد طلابي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، في زيارة ميدانية إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الحمام بمحافظة مطروح، وشارك وفد طلابي في محاضرة بعنوان "التوعية بالجرائم الإلكترونية والهجمات السيبرانية"، بمركز الدراسات القضائية، بمجمع محاكم أسيوط، وذلك ضمن فعاليات محاضرات تنمية الوعي، التي نظمتها وزارة العدل، كما شارك وفد طلابي في محاضرات تنمية الوعي بمحكمة شمال أسيوط الابتدائية، وشاركت الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط، بوفد طلابي من مختلف كليات الجامعة، في محاضرة " التوعية القانونية الشاملة"، والتي نظمتها وزارة العدل.

ونظّمت وحدة تعليم الكبار بكلية الخدمة الإجتماعية، بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية، وتعليم الكبار/ فرع أسيوط، ندوة توعوية عن "المشروع القومى لمحو الأمية، وتعليم الكبار، وتحقيق رؤية مصر 2030"، كما تم إطلاق يومًا للتوظيف تحت عنوان "طريقك بعد التخرج " لطلاب البكالوريوس، والامتياز؛ للتعريف على فرص العمل المتاحة، وأساسيات العمل، والقوانين المنظمة لممارسة مهنة التمريض، وعقدت كلية الطب البيطري ندوة دينية لطلاب الكلية، بعنوان "تصحيح المفاهيم المغلوطة"؛ ونظمت كلية التربية بأسيوط ندوات وفعاليات تثقيفية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بأسيوط وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمجلس الوزراء.

و نظّمت كلية العلوم، ندوة تثقيفية بعنوان "رأس المال البشري وتأهيل الطلاب، والخريجين لسوق العمل"، كما نظمت كلية التربية وقائع الندوة التثقيفية بعنوان "مصر - عمارة المكان وبناء الإنسان" والتي هدفت إلى ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺤﻀﺎﺭي ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮي ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺿﻮء ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ، وﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺄﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ؛ ﻟﺪﻋﻢ ﺑﻨﺎء ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮي ﺑﻨﺎءً ﺣﻀﺎﺭيًا، وﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.