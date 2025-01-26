قام وير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي؛ بزيارة تفقدية لحمام السباحة في مركز التنمية الشبابية بمنطقة الأسمرات، حيث تابع سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للأهالي والشباب في المركز.

وزير الشباب والرياضة يتفقد حمام السباحة بمركز التنمية الشبابية بالأسمرات

خلال الجولة، أطمئن الوزير علي جودة تجهيزات حمام السباحة والتقنيات المستخدمة في إدارته واكواد السلامة المتبعة، مؤكدًا على أهمية توفير مرافق رياضية متكاملة تلبي احتياجات مختلف الأعمار، وخاصة الأطفال والشباب، لتعزيز الرياضة كجزء أساسي من حياتهم اليومية.



كما ناقش مع المسؤولين بالمركز سبل تطوير البرامج التدريبية وزيادة الأنشطة الرياضية الموجهة للشباب، بما يساهم في استغلال الإمكانيات المتاحة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، تماشيًا مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان المناطق المطورة مثل الأسمرات، اتساقًا مع رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.



