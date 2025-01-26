اتحاد السلة يعلن إقامة المهرجان الشتوي للميني باسكت لأول مرة في كفر الشيخ

الفجر الرياضي
اتحاد السلة
اتحاد السلة


أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي، عن إقامة المهرجان الشتوي للميني باسكت، يوم الجمعة المقبل، في محافظة كفر الشيخ.

اتحاد السلة يعلن إقامة المهرجان الشتوي للميني باسكت لأول مرة في كفر الشيخ

وتأتي إقامة المهرجان الشتوي لأول مرة في محافظة كفر الشيخ تحت إشراف نيرة محمد أنور عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، ورئيسة لجنة الميني باسكت ولجنة 3X3، وبمشاركة أكثر من محافظة، أبرزهم البحيرة والدقهلية والغربية.

ومن المقرر أن يقام المهرجان في مجمع الملاعب المفتوحة بنادي سيتي كلوب كفر الشيخ، حيث سيشهد مشاركة المراحل السنية مواليد 2012، ومواليد 2013، ومواليد 2014، ومواليد 2015.

بعثة الزمالك تعود للقاهرة غدًا بعد التتويج بالبطولة العربية لكرة الطائرة

روقا: جمهور الزمالك ظلمني.. والسوشيال ميديا سبب الفتنة والتعصب

ووجهت لجنة الميني باسكت برئاسة نيرة محمد أنور، الدعوة لكافة الراغبين في المشاركة في فعاليات المهرجان الشتوي.

وقالت نيرة أنور إن إقامة المهرجان الشتوي، تأتي من أجل تنمية لعبة كرة السلة وزيادة انتشارها في جميع أنحاء مصر، وزيادة قاعدة ممارسيها.

وأكدت رئيسة لجنة الميني باسكت في اتحاد كرة السلة، أنه سيتم إقامة العديد من المهرجانات خلال الفترة المقبلة، وفي جميع محافظات مصر، من أجل إعطاء الفرصة لكافة الراغبين في ممارسة اللعبة، واكتشاف مواهب جديدة في كرة السلة

مواد متعلقة

شبانة: الزمالك بحاجة لصفقات تحمل جينات النادي

أمير هشام: الزمالك يرغب في ضم مدافع جديد.. والجلاصي معروض على جروس

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

محافظ أسيوط: تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات والشوارع الضيقة بمركز البداري

بالصور..وفد من «تطوير التعليم بالوزراء» يزور اليابان لبحث التعاون التعليمي في نظام«كوزن»

التضامن الاجتماعي تنظم يومًا ترفيهيًا لأطفال دور الرعاية بقرية كيدزينيا

تخريج 100 متعافٍ من الإدمان بمركز العزيمة بدمياط ضمن مبادرة "حياة كريمة"

انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن مدينة صدفا فى أسيوط

عاجل- ترامب يقترح تهجير أهل غزة إلى مصر والأردن (تفاصيل)

تحضيرات الاتفاق تعود قبل مواجهة الوحدة في دوري روشن السعودي