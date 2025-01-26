

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي، عن إقامة المهرجان الشتوي للميني باسكت، يوم الجمعة المقبل، في محافظة كفر الشيخ.

اتحاد السلة يعلن إقامة المهرجان الشتوي للميني باسكت لأول مرة في كفر الشيخ

وتأتي إقامة المهرجان الشتوي لأول مرة في محافظة كفر الشيخ تحت إشراف نيرة محمد أنور عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، ورئيسة لجنة الميني باسكت ولجنة 3X3، وبمشاركة أكثر من محافظة، أبرزهم البحيرة والدقهلية والغربية.

ومن المقرر أن يقام المهرجان في مجمع الملاعب المفتوحة بنادي سيتي كلوب كفر الشيخ، حيث سيشهد مشاركة المراحل السنية مواليد 2012، ومواليد 2013، ومواليد 2014، ومواليد 2015.

ووجهت لجنة الميني باسكت برئاسة نيرة محمد أنور، الدعوة لكافة الراغبين في المشاركة في فعاليات المهرجان الشتوي.

وقالت نيرة أنور إن إقامة المهرجان الشتوي، تأتي من أجل تنمية لعبة كرة السلة وزيادة انتشارها في جميع أنحاء مصر، وزيادة قاعدة ممارسيها.

وأكدت رئيسة لجنة الميني باسكت في اتحاد كرة السلة، أنه سيتم إقامة العديد من المهرجانات خلال الفترة المقبلة، وفي جميع محافظات مصر، من أجل إعطاء الفرصة لكافة الراغبين في ممارسة اللعبة، واكتشاف مواهب جديدة في كرة السلة