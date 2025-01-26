اتفاق تحت 17 عامًا ينتصر على الاتحاد بثنائية في دوري السعودي للناشئين

الفجر الرياضي
الاتفاق
الاتفاق

انتصر فريق الاتفاق تحت 17 عامًا على ضيفه الاتحاد بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز، والتي أقيمت على الملعب الرديف للنادي.

اتفاق تحت 17 عامًا ينتصر على الاتحاد بثنائية في دوري السعودي للناشئين

وشهد الشوط الأول تقدم الخصم بهدف من ركلة جزاء، في حين حاول لاعبو الاتفاق العودة إلى أجواء اللقاء دون أن ينجحوا في التسجيل خلال هذا الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، دخل لاعبو الاتفاق بروح قتالية عالية وعزيمة قوية لإدراك التعادل. وبعد سلسلة من المحاولات والضغط المستمر، تمكن ياسين سلام من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 94، ليواصل الفريق ضغطه حتى أضاف مانع آل عقيل هدف الفوز الثمين في الدقيقة 98 من الوقت بدل الضائع، ليختتم اللقاء بسيناريو مثير.

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وبهذا الانتصار، رفع الاتفاق رصيده ليحتل المركز السادس في ترتيب الدوري.

ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره الطائي يوم الجمعة المقبلة في الملعب الرديف بالنادي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين.

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