تحضيرات الاتفاق تعود قبل مواجهة الوحدة في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
الاتفاق
الاتفاق

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليومية اليوم، في إطار الاستعدادات لمواجهة الوحدة السبت المقبل ضمن منافسات الدوري.

تحضيرات الاتفاق تعود قبل مواجهة الوحدة في دوري روشن السعودي

وبدأت الحصة التدريبية في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتمارين استشفائية، للاعبين الأساسيين في مباراة الأهلي الماضية، فيما اكمل بقية لاعبو الفريق المران.

وشهدت الحصة التدريبية على ملعب التمرين مشاركة اللاعب الكولومبي الجديد، إسكوبار، الذي شارك في الحصة التدريبية الأولى له مع الفريق، حيث أظهر جاهزية كبيرة للمشاركة في المواجهة المقبلة.

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واختتمت التدريبات بمناورة كروية على منتصف الملعب.

وتتواصل تحضيرات النواخذة غدا الخميس الساعة 1:30 ظهرا بحصة تدريبية.

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تحضيرات الاتفاق تعود قبل مواجهة الوحدة في دوري روشن السعودي