تعديل زمن تقاطر مترو الخط الثالث بسبب مباراة الأهلي وبيراميدز

أخبار مصر
بوابة الفجر

أعلنت الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل مترو الخط الثالث عن تعديل مواعيد تقاطر القطارات، تزامنًا مع مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

وأكدت الشركة في بيانها جاهزية محطات الخط الثالث، خاصة محطة الاستاد، لاستقبال جماهير الفريقين قبل وبعد المباراة.

وأوضحت أنه سيتم تشغيل قطار كل 4 دقائق ونصف على مسار محطة الكيت كات حتى عدلي منصور، بينما ستكون فترة التقاطر للقادمين من جامعة القاهرة أو محور روض الفرج إلى الكيت كات نحو 9 دقائق.

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