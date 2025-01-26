انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن مدينة صدفا فى أسيوط

محافظات
مياه أسيوط
مياه أسيوط

 

 

 

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد اليوم الاحد عن بدء أعمال صيانة تطهير بمحطة رفع صرف صحي بصدفا وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة مساء اليوم الاحد الموافق 26 يناير 2025 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الاثنين الموافق 27 يناير 2025

وينوه الشركة أنه سوف يتم قطع المياه عن مدينة صدفا فقط دون القري المجاورة ولمدة 12 ساعة ليلًا  للتمكن من إجراء أعمال تطهير وصيانة بعض مكونات المحطة مع العلم بتوفر سيارات المياه النقية كبدائل لتغذية مدينة صدفا خلال فترة الإنقطاع

اسيوط أفق الان الثامن الثامنة الـ الجدى الجديد الساعة الساعة الثامنة مساء ألش ألا الإثنين الأحد الجد الشر الشرب الشرب والصرف الصحي اعمال اعمال تطهير أسيوط والوادي الجديد أعلن اعمال صيانة أجرأ إجراء أحد اسيو الشرك الشركة 6 يناير 7 يناير اثنين وين يناير 2025 يوم يارا يان

مواد متعلقة

محافظ أسيوط: تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات والشوارع الضيقة بمركز البداري

تفاصيل الزيارة المفاجئة لرئيس مركز أبوتيج لمشروع العبارات النهرية بالمركز

"لمدة 6 ساعات" انقطاع المياه عن قرى منقباد ونجع سبع وبنى حسين بمركز أسيوط

مصرع وإصابة 14 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى أسيوط

رفع 180 طن من المخلفات بمركز القوصية فى أسيوط

محافظ أسيوط يدشن مبادرة بذرة أمل مستقبل أفضل بالجهد والعمل بمدرسة خديجة يوسف بحى شرق

لهذا السبب.. زيارة مفاجئة لرئيس مياه أسيوط لمحطة صرف صحى البورة

تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع المواطنين بمركز القوصية للاستماع لطلباتهم

Elfagr.org

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

محافظ أسيوط: تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات والشوارع الضيقة بمركز البداري

بالصور..وفد من «تطوير التعليم بالوزراء» يزور اليابان لبحث التعاون التعليمي في نظام«كوزن»

التضامن الاجتماعي تنظم يومًا ترفيهيًا لأطفال دور الرعاية بقرية كيدزينيا

تخريج 100 متعافٍ من الإدمان بمركز العزيمة بدمياط ضمن مبادرة "حياة كريمة"

انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن مدينة صدفا فى أسيوط

عاجل- ترامب يقترح تهجير أهل غزة إلى مصر والأردن (تفاصيل)

تحضيرات الاتفاق تعود قبل مواجهة الوحدة في دوري روشن السعودي