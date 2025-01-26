انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن مدينة صدفا فى أسيوط

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد اليوم الاحد عن بدء أعمال صيانة تطهير بمحطة رفع صرف صحي بصدفا وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة مساء اليوم الاحد الموافق 26 يناير 2025 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الاثنين الموافق 27 يناير 2025

وينوه الشركة أنه سوف يتم قطع المياه عن مدينة صدفا فقط دون القري المجاورة ولمدة 12 ساعة ليلًا للتمكن من إجراء أعمال تطهير وصيانة بعض مكونات المحطة مع العلم بتوفر سيارات المياه النقية كبدائل لتغذية مدينة صدفا خلال فترة الإنقطاع