فيديو متداول يطالب بإطلاق سراح شاب تونسي معتقل لدى السلطات الفرنسية

انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عناصر من هيئة تحرير الشام يطالبون فيه الحكومة الفرنسية بالإفراج عن شخص معتقل على خلفية حادثة نيس عام 2020، ويهددون أيضًا بحرق كاتدرائية نوتردام دو باري في باريس إذا لم تتم تلبية مطالبهم.

وفي الفيديو يظهر ثلاثة أشخاص يرتدون الزي الأسود وشعارات كتيبة الزبير بن العوام، وهي إحدى أقوى كتائب هيئة تحرير الشام، وهم يخاطبون الحكومة الفرنسية: "نطالب حكومة فرنسا بالإفراج عن أخينا إإبراهيم العيساوي! إذا لم يتم إطلاق سراحه، فإن غضب الله سيحل على شعبكم هنا في فرنسا! ستحترق كنائسكم بإذن الله". ثم يقوم أحد الرجال بإشعال النار في نسخة مصغرة من كاتدرائية نوتردام دو باري.

https://x.com/Hadi_Alaradah/status/1883432666827313331

إبراهيم العويساوي هو تونسي متهم بقتل ثلاثة أشخاص بالسكين في كاتدرائية نوتردام في نيس الفرنسية عام 2020. وسيتم محاكمته في باريس اعتبارًا من 10 فبراير.

أعيد افتتاح كاتدرائية نوتردام دوباري في باريس في 7 ديسمبر 2024 بعد نهاية أعمال الترميم بعد خمس سنوات من الحريق الذي دمر برج الكاتدرائية وسقفها وتسبب في أضرار جسيمة بداخلها في 15 أبريل 2019.