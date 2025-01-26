انتهاء تصحيح الشهادة الإعدادية الأزهرية بالقليوبية الثلاثاء المقبل

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت المنطقة الازهرية بالقليوبية، انتهاء تصحيح الشهادة الإعدادية الازهرية بالقليوبية، الثلاثاء المقبل.

فيما تفقد، اليوم، الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية أعمال وحجرات مركز تصحيح الشهادة الابتدائية الأزهرية الذي يعمل بمبنى معهد فتيات بنها الإعدادي الثانوي النموذجي.

ويضم المركز  15 حجرة بها لجان تقدير درجات 9 مواد تشمل اللغة العربية والقرآن الكريم والتربية الإسلامية والرياضيات والدراسات الاجتماعية والمهارات المهنية واللغة الإنجليزية والعلوم وتكنولوجيا المعلومات.

ويتابع  أعمال التصحيح للابتدائية الدكتور محمد فخري مدير عام العلوم الثقافية، ورعاية الطلاب خالد سعد رئيس المركز، ووليد القاضي القائم بعمل مدير التعليم الابتدائي عادل السيد مدير التعليم الثانوي، والشيخ مصطفى عبد التواب مدير التعليم النوعي، وعدد من مديرى المراحل والموجهين، والأستاذ عبد الفتاح بهي طارق الهمشري مساعدا رئيس مركز التصحيح.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة أن مركز  تصحيح الشهادة الإعدادية يعمل بمبنى معهدي بنها الإعدادي الثانوي بنين العادي، والنموذجي ويتم تقدير جميع مواد الشهادة الإعدادية العربية والشرعية والثقافية والأعمال منتظمة وبصورة طيبة.

وتنتهي أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بعد غد الثلاثاء، ويتابع أعمال المركز  الشيخ عبد الموجود دسوقي مدير عام العلوم الشرعية والعربية والشيخ حسين قايد مدير التعليم الإعدادي والأستاذ ماهر عبد الحق مدير إدارة الامتحانات والأستاذ ماهر مرضى رئيس مركز تصحيح الشهادة الإعدادية.
 

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