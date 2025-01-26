نجوى كرم تضيء مسقط في ليلة لبنانية على مسرح العرفان

في ليلة استثنائية خطفت الأضواء في سلطنة عُمان، أضاءت "شمس الأغنية العربية" الفنانة اللبنانية نجوى كرم مدينة مسقط، بحفل أسطوري سيبقى في ذاكرة كل من حضر الحفل من الجمهور العُماني والجاليات العربية، على مسرح مدينة العرفان بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وحمل الكثير من الأحداث المبهجة ومشاعر الفرح، شاركت فيها الجمهور على مدار الحفل غناءً وتفاعلًا على أنغام موسيقى أغنياتها المتنوعة من الألوان اللبنانية التي تتميز وتشتهر بها، بأجوائها المختلفة بين الرومانسية، المواويل، والدبكة.

وبدأت نجوى كرم حفلها بأغنية خاصة أهدتها للشعب العُماني، مرحبة بهم على طريقتها الخاصة، وهي أغنية أعدتها خصيصًا في وقت سابق، حملت عنوان "عُمان لكِ المجد"، وتقول كلماتها:

عُمان لكِ المجد والسؤدد

عُمان لكِ السبق والموعد

تاريخكِ الفذ عنوانه

بأناس والمجد لا ينشد

وتنقلت نجوى بعدها بين محطات غنائية متنوعة، حيث قدمت مجموعة من أجمل أغنياتها، بدءًا من المواويل وصولًا إلى الأغاني الرومانسية والعاطفية، لتُشعل الأجواء بدبكات لبنانية ساحرة. ولم تتردد في مشاركة فرقتها الموسيقية أداء الدبكة اللبنانية على المسرح، وسط تفاعل وصيحات الفرح من الجمهور الحاضر ولحظات خطفت الأنفاس. كما حظيت أغنيتها "يلعن البعد"، التي باتت إحدى محطاتها البارزة، بتفاعل استثنائي من الجمهور.

كما نشرت نجوى عبر مجموعة من منصاتها الخاصة فيديو أثناء أدائها الدبكة على المسرح برفقة أعضاء فرقتها الموسيقية، وقالت فيه: "عالدبكة اللبنانية دبّكنا الدّني على يلعن البعد"، مرفقة بمشاهد من الأجواء الحماسية التي سادت الحفل.

وشكرت نجوى كرم خلال الأمسية الغنائية شركة "مومنتس إيفنتس" على تنظيمها للحفل بشكل محترف، وأوضحت ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب الحفل بحضور الصحافة والإعلام العُماني من مختلف المنصات الصحفية، الإذاعية، التلفزيونية، والأونلاين. وقالت إنهم ساهموا بشكل مباشر في لقاء الفنانين العرب مع الجمهور العربي في مختلف الأقطار الخليجية والعربية وفي المحافل العالمية، وبنجاح كبير.

وعبّرت عن سعادتها الكبيرة بلقاء الجمهور العُماني والجاليات العربية المقيمة في السلطنة، لتؤكد من جديد ومن خلال هذه الليلة المميزة مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الوطن العربي، وكعادتها، أثبتت أن الفن الحقيقي لا يعرف الحدود.