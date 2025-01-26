انطلاق فعاليات اليوم الثالث لجناح الأزهر بمعرض الكتاب

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جناح الأزهر بمعرض
جناح الأزهر بمعرض الكتاب

شهد اليوم الثالث لفعاليات جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين إقبالًا كبيرًا من الزوار، الذين توافدوا على الأركان المختلفة للاستفادة من الأنشطة والعروض المتنوعة التي يقدمها الجناح، واحتشد الزوار للاستمتاع بالفعاليات الثقافية والدينية وبانوراما الأزهر الشريف، حيث يتواجد العديد من الأركان التي تعرض كتبًا ومؤلفات علمية ودينية، بالإضافة إلى ورش العمل والمحاضرات التي تُسهم في تعزيز الفكر الوسطي ونشر المعرفة.

وتوافد الجمهور أيضًا على ركن الفتوى والخط العربي الذي يلقى اهتمامًا كبيرًا من الزوار، حيث يقدم الإجابات على تساؤلاتهم الدينية المختلفة وفق المنهج الأزهري المعتدل ويرسم البهجة على وجوه الزوار، كما شهد الجناح إقبالًا على الأنشطة والعروض الفنية التي تسلط الضوء على قضايا معاصرة، مما يعكس دور الأزهر الشريف في توعية وتثقيف المجتمع.

وتتضمن أنشطة جناح الأزهر في معرض الكتاب لهذا العام العديد من الفعاليات المميزة التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز وعيهم بالقضايا الدينية والوطنية وغيرها من القضايا بما يناسب صغر اعمارهم، ومن أبرز هذه الأنشطة "احتفالات ذكرى الإسراء والمعراج، وعيد الشرطة"، التي تحتفي بقيم الإيمان والتضحية، بالإضافة إلى أنشطة مبادرة "بداية جديدة" التي تسعى إلى تحفيز الابتكار والإبداع لدى الأطفال من خلال ورش تلوين وتعليم الرسم، كما تم تخصيص ورش لتعليم الأطفال كيفية الحفاظ على الأرض الزراعية والبيئة، وتعزيز التآزر الحركي من خلال أنشطة تفاعلية وبدنية، وفي إطار احتفالات شهر رمضان، تم تنظيم فعاليات وورش فنية لإبراز معاني الشهر الكريم وتشجيع الأطفال على التفاعل مع قيم التضامن والعطاء، مما يساهم في بناء شخصية الطفل الأزهري وغير الأزهري المتوازنة والمبدعة.

ويشاركُ الأزهر للعام التاسع على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته «56» ولمدة 14 يومًا في الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير لعام 2025،ويقع جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر.

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